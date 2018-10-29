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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:52
X-Fresh написав: ihorkyiv написав:
Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))
объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов
Може хтось з місцевих для свого собаки винайняв як будку ?? Ванна шикарна - лапи мити. Але я б на місці Грінпісу орендаря по судах затаскав за знущання над твариною.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 19:57
Жека79 написав: морда написав:
https://dtek-kem.com.ua/news/658
через час включат, я в теме
УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй
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vano80
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Додано: Вів 30 жов, 2018 20:07
vano80 написав: Жека79 написав: морда написав:
https://dtek-kem.com.ua/news/658
через час включат, я в теме
УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй
Может управляюшая компания стырила левешку.
Вон на ЩОрса 32Б директор с 10 млн. Смылся.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 30 жов, 2018 20:29
vano80 написав: Жека79 написав: морда написав:
https://dtek-kem.com.ua/news/658
через час включат, я в теме
УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй
все немного сложнее, и причем тут парковка??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Вів 30 жов, 2018 20:50
Жека79 написав:
все немного сложнее, и причем тут парковка??
Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.
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vano80
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:07
vano80 написав:
Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.
Как и в большинстве Войцеховских домов там нет отопления.
Отапливаются электричеством по пром. тарифу.
ПС Вода там незаконная врезка.
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UA
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:09
UA написав: vano80 написав:
Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.
Как и в большинстве Войцеховских домов там нет отопления.
Отапливаются электричеством по пром. тарифу.
ПС Вода там незаконная врезка.
И построен над городским канализационным коллектором
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Faceless
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:11
kingkongovets написав:
шо еще раз доказывает, шо популизм - проблема не только украины
все мои знакомые, много лет живущие в сша, говорят шо работяги за него горой - экономика давно не была на таком подъеме, в техасе да и везде где сланцы и трекинг - нереальный бум, строятся дороги и такие развязки шо позавидуют япония и китай вместе взятые
но - работяги в силу узости своего кругозора не могут понять шо рыжий популист стремясь выполнить свои популистские предвыборные обещания подрывает американские основы и во шо это может вылиться в будущем
Трамп это самый обычный американский националист.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:31
vano80 написав: Жека79 написав: морда написав:
https://dtek-kem.com.ua/news/658
через час включат, я в теме
УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй
уже переыли, ХШ стоит в обе стороны (яндекс мэп)
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:32
ihorkyiv написав: X-Fresh написав:
объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов
Може хтось з місцевих для свого собаки винайняв як будку ?? Ванна шикарна - лапи мити. Але я б на місці Грінпісу орендаря по судах затаскав за знущання над твариною.
у меня собака походу живет в лучших условиях
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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