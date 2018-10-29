RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2510251125122513

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:52

  X-Fresh написав:
  ihorkyiv написав:
  X-Fresh написав:на шулявке сдают 1к за 2400 грн
зацените
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... WNDo1_DL1k

Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))


объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов

Може хтось з місцевих для свого собаки винайняв як будку ?? Ванна шикарна - лапи мити. Але я б на місці Грінпісу орендаря по судах затаскав за знущання над твариною.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 179
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:57

  Жека79 написав:
  морда написав:https://dtek-kem.com.ua/news/658


через час включат, я в теме


УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй :D
vano80
 
Повідомлень: 830
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:07

  vano80 написав:
  Жека79 написав:
  морда написав:https://dtek-kem.com.ua/news/658


через час включат, я в теме


УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй :D

Может управляюшая компания стырила левешку.
Вон на ЩОрса 32Б директор с 10 млн. Смылся.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28594
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2786 раз.
Подякували: 4599 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:29

  vano80 написав:
  Жека79 написав:
  морда написав:https://dtek-kem.com.ua/news/658


через час включат, я в теме


УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй :D


все немного сложнее, и причем тут парковка??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 3076
З нами з: 25.12.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:50

  Жека79 написав:все немного сложнее, и причем тут парковка??


Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.
vano80
 
Повідомлень: 830
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:07

  vano80 написав:
Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.

Как и в большинстве Войцеховских домов там нет отопления.
Отапливаются электричеством по пром. тарифу.
ПС Вода там незаконная врезка.
UA
 
Повідомлень: 2998
З нами з: 19.07.08
Подякував: 231 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  vano80 написав:
Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.

Как и в большинстве Войцеховских домов там нет отопления.
Отапливаются электричеством по пром. тарифу.
ПС Вода там незаконная врезка.
И построен над городским канализационным коллектором
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22430
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 5019 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:11

  kingkongovets написав:
шо еще раз доказывает, шо популизм - проблема не только украины
все мои знакомые, много лет живущие в сша, говорят шо работяги за него горой - экономика давно не была на таком подъеме, в техасе да и везде где сланцы и трекинг - нереальный бум, строятся дороги и такие развязки шо позавидуют япония и китай вместе взятые
но - работяги в силу узости своего кругозора не могут понять шо рыжий популист стремясь выполнить свои популистские предвыборные обещания подрывает американские основы и во шо это может вылиться в будущем

Трамп это самый обычный американский националист.
UA
 
Повідомлень: 2998
З нами з: 19.07.08
Подякував: 231 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:31

  vano80 написав:
  Жека79 написав:
  морда написав:https://dtek-kem.com.ua/news/658


через час включат, я в теме


УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй :D

уже переыли, ХШ стоит в обе стороны (яндекс мэп)
Xenon
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 25.02.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:32

  ihorkyiv написав:
  X-Fresh написав:
  X-Fresh написав:на шулявке сдают 1к за 2400 грн
зацените
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... WNDo1_DL1k



объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов

Може хтось з місцевих для свого собаки винайняв як будку ?? Ванна шикарна - лапи мити. Але я б на місці Грінпісу орендаря по судах затаскав за знущання над твариною.

у меня собака походу живет в лучших условиях 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9865
З нами з: 05.06.13
Подякував: 432 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2510251125122513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1167, 1168, 1169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11686 2089498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 09:33
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167498
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4990)
30.10.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.