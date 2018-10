Додано: Вів 30 жов, 2018 22:26

UA написав: Трамп это самый обычный американский националист.



данунет

трамп - аферист и шоумен, которого вместе с его «экономическим национализмом” используют голубые техасские деньги для дембельского аккорда перед капитуляцией перед условными илонами масками

они и так себе столетие форы шоп успеть на углеводородах нажицца выбили

