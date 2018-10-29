Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Голосеевский районный суд Киева в рамках уголовного дела арестовал земельный участок по ул. Мечникова, 11-А в Печерском районе Киева площадью 0,8046 га и недостроенный объект недвижимости - ЖК “Signature”. Судья согласился с доводами полиции о том, что застройщик вопреки первоначальному проекту строительства и положениям действующего Генерального плана Киева завысил высотность здания на целых 9 этажей. Кроме того, следствие считает, что чиновники Министерства культуры Украины, и Киевской горгосадминистрации (КГГА) приняли ряд решений относительно данного объекта строительства в нарушение законодательства.
Об этом KV стало известно из решения Голосеевского суда Киева от 2 октября 2018 года.
Сейчас строят 16-й этаж Цена с 74 тыс.грн стартует
UA написав:Трамп это самый обычный американский националист.
данунет трамп - аферист и шоумен, которого вместе с его «экономическим национализмом” используют голубые техасские деньги для дембельского аккорда перед капитуляцией перед условными илонами масками они и так себе столетие форы шоп успеть на углеводородах нажицца выбили но то таке - нам своє робить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Трамп это самый обычный американский националист.
данунет трамп - аферист и шоумен, которого вместе с его «экономическим национализмом” используют голубые техасские деньги для дембельского аккорда перед капитуляцией перед условными илонами масками они и так себе столетие форы шоп успеть на углеводородах нажицца выбили но то таке - нам своє робить
vano80 написав: Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.
Как и в большинстве Войцеховских домов там нет отопления. Отапливаются электричеством по пром. тарифу. ПС Вода там незаконная врезка.
про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите?? про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое . Одни спецы кругом, не буду с вами спорить
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите?? про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое . Одни спецы кругом, не буду с вами спорить