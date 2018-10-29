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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:58

Вот почему простому человеку не стоит лезть с инвестициями в элитку. Она переоценена из-за шальных денег нашей "элиты".
https://lb.ua/news/2018/10/30/411205_su ... oveta.html
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:58

Голосеевский районный суд Киева в рамках уголовного дела арестовал земельный участок по ул. Мечникова, 11-А в Печерском районе Киева площадью 0,8046 га и недостроенный объект недвижимости - ЖК “Signature”. Судья согласился с доводами полиции о том, что застройщик вопреки первоначальному проекту строительства и положениям действующего Генерального плана Киева завысил высотность здания на целых 9 этажей. Кроме того, следствие считает, что чиновники Министерства культуры Украины, и Киевской горгосадминистрации (КГГА) приняли ряд решений относительно данного объекта строительства в нарушение законодательства.

Об этом KV стало известно из решения Голосеевского суда Киева от 2 октября 2018 года.


Сейчас строят 16-й этаж
Цена с 74 тыс.грн стартует :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:25

Компанія «Креатор-Буд» розпочала будівництво житлового комплексу на Проспекті Науки, 58 у Голосіївському районі Києва.

Розвинута інфраструктура, сучасні планування, мальовнича панорама з вікна на парк та Дніпро. Поруч комплексу – затишний двір з дитячим садком. На першому поверсі – супермаркет, аптека, салон краси.

до кінця листопада вартість квадратного метра від 16 000 гривень.

http://www.golos.te.ua/kreator-bud-rozp ... -u-kyievi/

Налетай )) однушки 41-42 метра с правильной геометрией
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:25

  zzzzzz написав:Сейчас строят 16-й этаж
Цена с 74 тыс.грн стартует :shock:

не строят. несколько месяцев уже как в верх не строят
lensky
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Трамп это самый обычный американский националист.


данунет
трамп - аферист и шоумен, которого вместе с его «экономическим национализмом” используют голубые техасские деньги для дембельского аккорда перед капитуляцией перед условными илонами масками
они и так себе столетие форы шоп успеть на углеводородах нажицца выбили
но то таке - нам своє робить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:у меня собака походу живет в лучших условиях 8)


алабай?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:45

  kingkongovets написав:
UA написав:Трамп это самый обычный американский националист.


данунет
трамп - аферист и шоумен, которого вместе с его «экономическим национализмом” используют голубые техасские деньги для дембельского аккорда перед капитуляцией перед условными илонами масками
они и так себе столетие форы шоп успеть на углеводородах нажицца выбили
но то таке - нам своє робить

Да нет.
https://www.segodnya.ua/world/usa/ya-na ... 82064.html
Определение своей политической позиции сам хозяин Белого дома назвал "старомодным".

"Это слово — националист. И я говорю: правда? Мы не должны использовать это слово? Знаете, кто я? Я — националист. Используйте это слово", – отметил он.

Если человек просит?

ПС. Реабилитация Адольфа Алоизовича не такая уж и далекая перспектива.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:56

  UA написав:
  vano80 написав:
Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.

Как и в большинстве Войцеховских домов там нет отопления.
Отапливаются электричеством по пром. тарифу.
ПС Вода там незаконная врезка.



про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите??
про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое :mrgreen: . Одни спецы кругом, не буду с вами спорить :lol:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:06

Жека79
Так откуда долги за электричество ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:10

  Жека79 написав:

про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите??
про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое :mrgreen: . Одни спецы кругом, не буду с вами спорить :lol:

http://forum.domik.ua/problemnoe-stroitelstvo-f443.html
ХЗ люди говорят
UA
 
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