Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Жека79 Так откуда долги за электричество ?
очень долго все подробности разжевывать--попробую вкратце. Мегасити состоит из 3-х объектов--харьковское шоссе 19(это весь торгово-офисный центр с магазинами и офисами), хш19а--это жилые 1-4 секции, и хш 19-б--это жилые 5 и 6 секции. Раньше это все было одним и облуживалось карманным ЖЭКОМ затсройщика Войцеха. Потом ХШ19а выбрало свое осбб, и отделилось, так как было куча прецедентов на то что что деньги за комуналку непонятно куда идут. Естественно это не понравилось бывшим владельцам у кормушки, и началсь катавасия. В процессе отделения и перехода ОСББ хш19а выявило кучу незаконных врезок по электрике которые были запитаны на жилые секции с торговых и офисных площадей, за которые платили жильцы. ДТЕК и киевэнерго упорно не хотят признавать отдельно существующие 3 осбб, им намного выгоднее чтоб было как раньше--чтоб был один пользователь и выставляет один счет на всех. Естественно долг общий, осбб хш19а показывает что по их счетчикам долга нет и показывает незаконные врезки в подстанцию с торгово-офисных помещений, на что Дтек и киевэнерго закрывают глаза с позиции нам все пох или платите или потушим всех. Что собственно и произошло. ПОтушили весь комплекс и люди пошли перекрывать ХШ. Вобщем, глядя на это все со стороны я недооценивал масштаб бабла который крутится в электрике, и борьбу за власть. Люди реально готовы поубивать друг друга чтоб быть у руля и у корыта.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
vano80 написав: Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.
Как и в большинстве Войцеховских домов там нет отопления. Отапливаются электричеством по пром. тарифу. ПС Вода там незаконная врезка.
про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите?? про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое . Одни спецы кругом, не буду с вами спорить
Ого. Успешный форумчанин с квартирой в УКО-доме... Машина на б-ляхах?
Жека79 написав:ДТЕК и киевэнерго упорно не хотят признавать отдельно существующие 3 осбб, им намного выгоднее чтоб было как раньше--чтоб был один пользователь и выставляет один счет на всех.
Похоже это общеукраинская схема. Мы год после создания ОСМД и отделения от УК добивались отделения в одессаоблэнерго. Наш дом так же отключали от электричества за долги УК по другим домам. И только включение связей непростых жильцов дома и приличных денег (где-то по 5000 грн с квартиры) помогло закончить этот процесс.
airmax78 написав:Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
Ваше имхо очень обманчиво. Во первых это никак нельзя сравнивать с вторичкой. Очень ,,жирно,, построен-моя секция в жирные годы строилась. Толстые стены из кирпича, очень теплый дом, счетчики на все, норм планировка, у меня всего 3 квартиры на этаже--а моя вообще одна в крыле--супер, (до 11 этажа по 3 квартиры) с 12-го этажа по 7 квартир. Сделан оч хороший ремонт. Зачем ее продавать??? она отлично сдается.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------