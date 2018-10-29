Додано: Вів 30 жов, 2018 23:35

zzzzzz написав: Жека79

Так откуда долги за электричество ? Так откуда долги за электричество ?

очень долго все подробности разжевывать--попробую вкратце. Мегасити состоит из 3-х объектов--харьковское шоссе 19(это весь торгово-офисный центр с магазинами и офисами), хш19а--это жилые 1-4 секции, и хш 19-б--это жилые 5 и 6 секции. Раньше это все было одним и облуживалось карманным ЖЭКОМ затсройщика Войцеха. Потом ХШ19а выбрало свое осбб, и отделилось, так как было куча прецедентов на то что что деньги за комуналку непонятно куда идут. Естественно это не понравилось бывшим владельцам у кормушки, и началсь катавасия. В процессе отделения и перехода ОСББ хш19а выявило кучу незаконных врезок по электрике которые были запитаны на жилые секции с торговых и офисных площадей, за которые платили жильцы. ДТЕК и киевэнерго упорно не хотят признавать отдельно существующие 3 осбб, им намного выгоднее чтоб было как раньше--чтоб был один пользователь и выставляет один счет на всех. Естественно долг общий, осбб хш19а показывает что по их счетчикам долга нет и показывает незаконные врезки в подстанцию с торгово-офисных помещений, на что Дтек и киевэнерго закрывают глаза с позиции нам все пох или платите или потушим всех. Что собственно и произошло. ПОтушили весь комплекс и люди пошли перекрывать ХШ. Вобщем, глядя на это все со стороны я недооценивал масштаб бабла который крутится в электрике, и борьбу за власть. Люди реально готовы поубивать друг друга чтоб быть у руля и у корыта.