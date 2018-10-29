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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:35

  zzzzzz написав:Жека79
Так откуда долги за электричество ?


очень долго все подробности разжевывать--попробую вкратце. Мегасити состоит из 3-х объектов--харьковское шоссе 19(это весь торгово-офисный центр с магазинами и офисами), хш19а--это жилые 1-4 секции, и хш 19-б--это жилые 5 и 6 секции. Раньше это все было одним и облуживалось карманным ЖЭКОМ затсройщика Войцеха. Потом ХШ19а выбрало свое осбб, и отделилось, так как было куча прецедентов на то что что деньги за комуналку непонятно куда идут. Естественно это не понравилось бывшим владельцам у кормушки, и началсь катавасия. В процессе отделения и перехода ОСББ хш19а выявило кучу незаконных врезок по электрике которые были запитаны на жилые секции с торговых и офисных площадей, за которые платили жильцы. ДТЕК и киевэнерго упорно не хотят признавать отдельно существующие 3 осбб, им намного выгоднее чтоб было как раньше--чтоб был один пользователь и выставляет один счет на всех. Естественно долг общий, осбб хш19а показывает что по их счетчикам долга нет и показывает незаконные врезки в подстанцию с торгово-офисных помещений, на что Дтек и киевэнерго закрывают глаза с позиции нам все пох или платите или потушим всех. Что собственно и произошло. ПОтушили весь комплекс и люди пошли перекрывать ХШ. Вобщем, глядя на это все со стороны я недооценивал масштаб бабла который крутится в электрике, и борьбу за власть. Люди реально готовы поубивать друг друга чтоб быть у руля и у корыта.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:54

  Жека79 написав:
  UA написав:
  vano80 написав:
Ну наверно при том, что люди живущие там в незаконных строениях, в состоянии заправлять авто. И уж тем более вопросов по оплате электричества не должно быть. Учитывая, что прямых договоров там нет (насколько я понимаю), вполне возможен высказанный вариант воровства денег управляющими.

Как и в большинстве Войцеховских домов там нет отопления.
Отапливаются электричеством по пром. тарифу.
ПС Вода там незаконная врезка.



про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите??
про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое :mrgreen: . Одни спецы кругом, не буду с вами спорить :lol:

Ого. Успешный форумчанин с квартирой в УКО-доме... Машина на б-ляхах? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:03

  Рыба-сом написав:Ого. Успешный форумчанин с квартирой в УКО-доме... Машина на б-ляхах? :mrgreen:


Еще в элита-центре был. Следуя вашей логике--МЕГА-успешный? ну и у вас спрошу--а причем тут машина? забегая вперед скажу что нет, не на б-ляхах
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:05

  Жека79 написав:ДТЕК и киевэнерго упорно не хотят признавать отдельно существующие 3 осбб, им намного выгоднее чтоб было как раньше--чтоб был один пользователь и выставляет один счет на всех.


Похоже это общеукраинская схема. Мы год после создания ОСМД и отделения от УК добивались отделения в одессаоблэнерго. Наш дом так же отключали от электричества за долги УК по другим домам. И только включение связей непростых жильцов дома и приличных денег (где-то по 5000 грн с квартиры) помогло закончить этот процесс.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:16

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Ого. Успешный форумчанин с квартирой в УКО-доме... Машина на б-ляхах? :mrgreen:


Еще в элита-центре был. Следуя вашей логике--МЕГА-успешный? ну и у вас спрошу--а причем тут машина? забегая вперед скажу что нет, не на б-ляхах

А чего вы ее до сих пор не продали?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:17

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Ого. Успешный форумчанин с квартирой в УКО-доме... Машина на б-ляхах? :mrgreen:


Еще в элита-центре был. Следуя вашей логике--МЕГА-успешный? ну и у вас спрошу--а причем тут машина? забегая вперед скажу что нет, не на б-ляхах

А чего вы ее до сих пор не продали?


а зачем?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:25

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:
  Жека79 написав:А чего вы ее до сих пор не продали?


а зачем?

Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

панорамы :

оранжа

https://www.skypixel.com/photos/lysa-ho ... 07b9ec0842

и свитло парка

https://www.skypixel.com/photos/stolychne-highway

зы: привет первому)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:30

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Ого. Успешный форумчанин с квартирой в УКО-доме... Машина на б-ляхах? :mrgreen:


Еще в элита-центре был. Следуя вашей логике--МЕГА-успешный? ну и у вас спрошу--а причем тут машина? забегая вперед скажу что нет, не на б-ляхах

Ну, тут в теме просто практически все любят топить за соблюдение закона, правову державу...
Осталось узнать, что Эйр заколхозил балкон с выносом и моя вера в людей окончательно рухнет :|
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:32

  airmax78 написав:Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.


Ваше имхо очень обманчиво. Во первых это никак нельзя сравнивать с вторичкой. Очень ,,жирно,, построен-моя секция в жирные годы строилась. Толстые стены из кирпича, очень теплый дом, счетчики на все, норм планировка, у меня всего 3 квартиры на этаже--а моя вообще одна в крыле--супер, (до 11 этажа по 3 квартиры) с 12-го этажа по 7 квартир. Сделан оч хороший ремонт. Зачем ее продавать??? она отлично сдается.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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