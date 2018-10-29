|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09
airmax78 написав: Жека79 написав:
а зачем?
Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22436
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1092 раз.
- Подякували: 5019 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|