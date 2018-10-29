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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09
airmax78 написав: Жека79 написав:
а зачем?
Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна
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Faceless
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Додано: Сер 31 жов, 2018 08:12
М...чье из МегаСити опять ХШ перекрыло.
Создают проблемы обычным людям, пусть бы шли и ДТЕК или Киевэнерго блокировали
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Xenon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 08:27
Xenon написав:
М...чье из МегаСити опять ХШ перекрыло.
Создают проблемы обычным людям, пусть бы шли и ДТЕК или Киевэнерго блокировали
К вопросу о том, зачем продавать Мегасити.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 08:49
Жека79 написав: airmax78 написав:
Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
Ваше имхо очень обманчиво. Во первых это никак нельзя сравнивать с вторичкой. Очень ,,жирно,, построен-моя секция в жирные годы строилась. Толстые стены из кирпича, очень теплый дом, счетчики на все, норм планировка, у меня всего 3 квартиры на этаже--а моя вообще одна в крыле--супер, (до 11 этажа по 3 квартиры) с 12-го этажа по 7 квартир. Сделан оч хороший ремонт. Зачем ее продавать??? она отлично сдается.
по классике, всё вокруг дешевеет только моя прелесть не теряет в цене
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Оранжевый-хит сезона
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