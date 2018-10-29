У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна
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Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:12
М...чье из МегаСити опять ХШ перекрыло.
Создают проблемы обычным людям, пусть бы шли и ДТЕК или Киевэнерго блокировали
Додано: Сер 31 жов, 2018 08:27
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