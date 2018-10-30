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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09
airmax78 написав: Жека79 написав:
а зачем?
Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна
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Faceless
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Додано: Сер 31 жов, 2018 08:12
М...чье из МегаСити опять ХШ перекрыло.
Создают проблемы обычным людям, пусть бы шли и ДТЕК или Киевэнерго блокировали
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Xenon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 08:27
Xenon написав:
М...чье из МегаСити опять ХШ перекрыло.
Создают проблемы обычным людям, пусть бы шли и ДТЕК или Киевэнерго блокировали
К вопросу о том, зачем продавать Мегасити.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 08:49
Жека79 написав: airmax78 написав:
Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
Ваше имхо очень обманчиво. Во первых это никак нельзя сравнивать с вторичкой. Очень ,,жирно,, построен-моя секция в жирные годы строилась. Толстые стены из кирпича, очень теплый дом, счетчики на все, норм планировка, у меня всего 3 квартиры на этаже--а моя вообще одна в крыле--супер, (до 11 этажа по 3 квартиры) с 12-го этажа по 7 квартир. Сделан оч хороший ремонт. Зачем ее продавать??? она отлично сдается.
по классике, всё вокруг дешевеет только моя прелесть не теряет в цене
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:08
Жека79 написав: UA написав:
про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите??
про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое
. Одни спецы кругом, не буду с вами спорить
Документы про присвоение почтового адреса есть? Ввод в эксплуатацию?
Может что-то и изменилось, но ваши дома официально не существуют, насколько я знаю.
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vano80
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:45
Faceless написав: airmax78 написав: Жека79 написав:
а зачем?
Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна
Кароч, машины на еврономерах - зло, а дома на "еврономерах" - зер гут.
Лицемерие в теме зашкаливает
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:49
Рыба-сом написав: Faceless написав:
airmax78 написав:[quote="4486154:Жека79"]
а зачем?
Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна
Кароч, машины на еврономерах - зло, а дома на "еврономерах" - зер гут.
Лицемерие в теме зашкаливает
[/quote]Не скажу что "зер гут". Я описывал потребительские свойства со слов коллеги и своего впечатления. Это не значит, что я поддерживаю практику укостроя
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Faceless
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:50
кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:50
Рыба-сом написав:
Лицемерие в теме зашкаливает
ладно, если б.ляхи.
так моралисты с застеклёнными балконами глорят за "не стеклить балконы"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 31 жов, 2018 09:51
vano80 написав: Жека79 написав: UA написав:
про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите??
про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое
. Одни спецы кругом, не буду с вами спорить
Документы про присвоение почтового адреса есть? Ввод в эксплуатацию?
Может что-то и изменилось, но ваши дома официально не существуют, насколько я знаю.
я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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