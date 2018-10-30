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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 01:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Жека79 написав:
а зачем?

Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:12

М...чье из МегаСити опять ХШ перекрыло.
Создают проблемы обычным людям, пусть бы шли и ДТЕК или Киевэнерго блокировали
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:27

  Xenon написав:М...чье из МегаСити опять ХШ перекрыло.
Создают проблемы обычным людям, пусть бы шли и ДТЕК или Киевэнерго блокировали

К вопросу о том, зачем продавать Мегасити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:49

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.


Ваше имхо очень обманчиво. Во первых это никак нельзя сравнивать с вторичкой. Очень ,,жирно,, построен-моя секция в жирные годы строилась. Толстые стены из кирпича, очень теплый дом, счетчики на все, норм планировка, у меня всего 3 квартиры на этаже--а моя вообще одна в крыле--супер, (до 11 этажа по 3 квартиры) с 12-го этажа по 7 квартир. Сделан оч хороший ремонт. Зачем ее продавать??? она отлично сдается.

по классике, всё вокруг дешевеет только моя прелесть не теряет в цене
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:08

  Жека79 написав:
  UA написав:

про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите??
про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое :mrgreen: . Одни спецы кругом, не буду с вами спорить :lol:


Документы про присвоение почтового адреса есть? Ввод в эксплуатацию?
Может что-то и изменилось, но ваши дома официально не существуют, насколько я знаю.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:45

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Жека79 написав:
а зачем?

Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна

Кароч, машины на еврономерах - зло, а дома на "еврономерах" - зер гут.
Лицемерие в теме зашкаливает :|
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:[quote="4486154:Жека79"]

а зачем?

Ну это такое, ИМХО хуже даже чем советская вторичка. Я бы продал. Чисто эмоционально, когда мимо проезжаешь,оно выглядит очень депрессивно.
У коллеги квартира в Мегасити. Ничего депрессивного, однозначно получше шлачка в той же локации, даже неплохой вид из окна

Кароч, машины на еврономерах - зло, а дома на "еврономерах" - зер гут.
Лицемерие в теме зашкаливает :|[/quote]Не скажу что "зер гут". Я описывал потребительские свойства со слов коллеги и своего впечатления. Это не значит, что я поддерживаю практику укостроя
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:50

  Рыба-сом написав:Лицемерие в теме зашкаливает :|

ладно, если б.ляхи.
так моралисты с застеклёнными балконами глорят за "не стеклить балконы"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:51

  vano80 написав:
  Жека79 написав:
  UA написав:

про ,,незаконные строения,, можно подробнее??? если показываю право собственности--шляпу съедите??
про отопление улыбнуло, с момента заселения с 2008 года отопление есть всегда и постоянно. Даже не слышал чтоб кто то из соседей отапливался электричеством, ну то такое. кстати тариф на электрику обычный а не пром. ну то тоже такое :mrgreen: . Одни спецы кругом, не буду с вами спорить :lol:


Документы про присвоение почтового адреса есть? Ввод в эксплуатацию?
Может что-то и изменилось, но ваши дома официально не существуют, насколько я знаю.


я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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