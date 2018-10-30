Додано: Сер 31 жов, 2018 10:04

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!) кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)

Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома? Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?

вы задним числом все крепки? Мегасити начал проэктироваться в 2003 году, у меня инвест договор от 2004 года, я один из самых первых инвесторов. В 2004 году не то что форумов, а даже интернета особо не было. И это был самый первый дом уко-инвест-строя. Нигде не было вообще никакой информации. Спустя 15 лет очень легко рассказывать что все лохи. Вот тех кто покупал у уко что то после 2010 года--я не понимаю, уже тогда антиреклама была будь здоров. а в 2004 году никто и предположить не мог во что все это выльется.