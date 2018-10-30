это скрытая реклама.
как если обсуждать "потребительские свойства" какого-то 20-ти летнего сваренного из 5 частей опеля
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:52
это скрытая реклама.
как если обсуждать "потребительские свойства" какого-то 20-ти летнего сваренного из 5 частей опеля
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:54
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:55
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:56
Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы реально думаете что я рекламируют Мегасити?
И при чем тут старый Опель, все же это новострой.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:57
ничего. ноль. Кстати если у меня правильное инфо то только мегасити из всех домов войцеха введен в эксплуатацию и только в нем есть у людей право собственности . за другие дома не уверен. Рядом флагман--там вообще полная печаль.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:00
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нет конечно, странный вопрос
просто удивился, когда увидел движняк на стройке
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 31 жов, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:04
вы задним числом все крепки? Мегасити начал проэктироваться в 2003 году, у меня инвест договор от 2004 года, я один из самых первых инвесторов. В 2004 году не то что форумов, а даже интернета особо не было. И это был самый первый дом уко-инвест-строя. Нигде не было вообще никакой информации. Спустя 15 лет очень легко рассказывать что все лохи. Вот тех кто покупал у уко что то после 2010 года--я не понимаю, уже тогда антиреклама была будь здоров. а в 2004 году никто и предположить не мог во что все это выльется.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:08
Я скопирую с известного тебе форума, думаю никто не обидится -
"Право на землю появилось только 10 августа 2006 года, Разрешение на строительство - 10 июня 2008 года. Согласитесь, те кто вкладывались в 2005 и 2006 годах знали, что ни земли под строительство (она появилась только во второй половине 2006-го года), ни Разрешений на строительство у Укоинвестбуда не было. Но деньги они занесли т.е. сознательно пошли на риск и должны были это понимать. Полноценные жертвы мошенничества там появились уже с 2008 года, когда у Войцеховского был полный пакет разрешительных документов (и то это не относится к тем, кто покупал квартиры на долепленных этажах). "
И по каким документам ты инвестировал в 2004?
|