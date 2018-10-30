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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2515251625172518>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:52

  Faceless написав:...Это не значит, что я поддерживаю практику укостроя

это скрытая реклама.
как если обсуждать "потребительские свойства" какого-то 20-ти летнего сваренного из 5 частей опеля
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:54

  Жека79 написав:
я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??

сколько в суде забашляли?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:55

  kingkongovets написав:кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)

я видел заезжал миксер
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:56

  kingkongovets написав:кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)

Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  Faceless написав:...Это не значит, что я поддерживаю практику укостроя

это скрытая реклама.
как если обсуждать "потребительские свойства" какого-то 20-ти летнего сваренного из 5 частей опеля
Вы реально думаете что я рекламируют Мегасити?
И при чем тут старый Опель, все же это новострой.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Жека79 написав:
я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??

сколько в суде забашляли?


ничего. ноль. Кстати если у меня правильное инфо то только мегасити из всех домов войцеха введен в эксплуатацию и только в нем есть у людей право собственности . за другие дома не уверен. Рядом флагман--там вообще полная печаль.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:00

  Жека79 написав:
я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??


Можешь дать ссылку на введение и присвоение адреса?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)

Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?


нет конечно, странный вопрос
просто удивился, когда увидел движняк на стройке
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 31 жов, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:04

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)

Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?


вы задним числом все крепки? Мегасити начал проэктироваться в 2003 году, у меня инвест договор от 2004 года, я один из самых первых инвесторов. В 2004 году не то что форумов, а даже интернета особо не было. И это был самый первый дом уко-инвест-строя. Нигде не было вообще никакой информации. Спустя 15 лет очень легко рассказывать что все лохи. Вот тех кто покупал у уко что то после 2010 года--я не понимаю, уже тогда антиреклама была будь здоров. а в 2004 году никто и предположить не мог во что все это выльется.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:08

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)

Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?


вы задним числом все крепки? Мегасити начал проэктироваться в 2003 году, у меня инвест договор от 2004 года, я один из самых первых инвесторов. В 2004 году не то что форумов, а даже интернета особо не было. И это был самый первый дом уко-инвест-строя. Нигде не было вообще никакой информации. Спустя 15 лет очень легко рассказывать что все лохи. Вот тех кто покупал у уко что то после 2010 года--я не понимаю, уже тогда антиреклама была будь здоров. а в 2004 году никто и предположить не мог во что все это выльется.


Я скопирую с известного тебе форума, думаю никто не обидится -
"Право на землю появилось только 10 августа 2006 года, Разрешение на строительство - 10 июня 2008 года. Согласитесь, те кто вкладывались в 2005 и 2006 годах знали, что ни земли под строительство (она появилась только во второй половине 2006-го года), ни Разрешений на строительство у Укоинвестбуда не было. Но деньги они занесли т.е. сознательно пошли на риск и должны были это понимать. Полноценные жертвы мошенничества там появились уже с 2008 года, когда у Войцеховского был полный пакет разрешительных документов (и то это не относится к тем, кто покупал квартиры на долепленных этажах). "

И по каким документам ты инвестировал в 2004?
vano80
 
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