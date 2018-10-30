Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23

Рыба-сом написав: Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие).

Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало. Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие).Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.

не покажите форуме в ,,расцвете,, о недвиге в 2004 году?Даже не знаю есть ли сейчас смысл вам опять рассказывать про ,,задним числом,, и коллектор, о том что это должен был быть дом на 2 подьезда и на 18 этажей, и стоять он должен был совсем по другому, именно в такой дом я и инвестировал в 2004 году, а по факту настроили то что настроили, 6 секций по 35 этажей, и на коллекторе стоит(ближе всего к нему) именно хш19б--5 и 6 секции, те которые ближе всего к железной дороге и которые только начали строить после 2010 года.честно скажу-вопрос не изучал, тогда только набирал обороты киевгорстрой, других застройщиков не было в принципе, квартиры дорожали не то что ежедневно а ежечасово.в 2005 вложился в элиту центр, в 2006 она лопнула. как то так.