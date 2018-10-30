Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)
Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?
вы задним числом все крепки? Мегасити начал проэктироваться в 2003 году, у меня инвест договор от 2004 года, я один из самых первых инвесторов. В 2004 году не то что форумов, а даже интернета особо не было. И это был самый первый дом уко-инвест-строя. Нигде не было вообще никакой информации. Спустя 15 лет очень легко рассказывать что все лохи. Вот тех кто покупал у уко что то после 2010 года--я не понимаю, уже тогда антиреклама была будь здоров. а в 2004 году никто и предположить не мог во что все это выльется.
Ну, про "лохов" вообще никто, вроде, не заикался. Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие). Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.
Рыба-сом написав:Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие). Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.
не покажите форуме в ,,расцвете,, о недвиге в 2004 году?
Даже не знаю есть ли сейчас смысл вам опять рассказывать про ,,задним числом,, и коллектор, о том что это должен был быть дом на 2 подьезда и на 18 этажей, и стоять он должен был совсем по другому, именно в такой дом я и инвестировал в 2004 году, а по факту настроили то что настроили, 6 секций по 35 этажей, и на коллекторе стоит(ближе всего к нему) именно хш19б--5 и 6 секции, те которые ближе всего к железной дороге и которые только начали строить после 2010 года.
честно скажу-вопрос не изучал, тогда только набирал обороты киевгорстрой, других застройщиков не было в принципе, квартиры дорожали не то что ежедневно а ежечасово. в 2005 вложился в элиту центр, в 2006 она лопнула. как то так.
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Рыба-сом написав:Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие). Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.
не покажите форуме в ,,расцвете,, о недвиге в 2004 году?
Даже не знаю есть ли сейчас смысл вам опять рассказывать про ,,задним числом,, и коллектор, о том что это должен был быть дом на 2 подьезда и на 18 этажей, и стоять он должен был совсем по другому, именно в такой дом я и инвестировал в 2004 году, а по факту настроили то что настроили, 6 секций по 35 этажей, и на коллекторе стоит(ближе всего к нему) именно хш19б--5 и 6 секции, те которые ближе всего к железной дороге и которые только начали строить после 2010 года.
честно скажу-вопрос не изучал, тогда только набирал обороты киевгорстрой, других застройщиков не было в принципе, квартиры дорожали не то что ежедневно а ежечасово. в 2005 вложился в элиту центр, в 2006 она лопнула. как то так.