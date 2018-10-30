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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2515251625172518

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:10

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)

Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?


вы задним числом все крепки? Мегасити начал проэктироваться в 2003 году, у меня инвест договор от 2004 года, я один из самых первых инвесторов. В 2004 году не то что форумов, а даже интернета особо не было. И это был самый первый дом уко-инвест-строя. Нигде не было вообще никакой информации. Спустя 15 лет очень легко рассказывать что все лохи. Вот тех кто покупал у уко что то после 2010 года--я не понимаю, уже тогда антиреклама была будь здоров. а в 2004 году никто и предположить не мог во что все это выльется.

Ну, про "лохов" вообще никто, вроде, не заикался.
Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие).
Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23

  Рыба-сом написав:Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие).
Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.


не покажите форуме в ,,расцвете,, о недвиге в 2004 году?

Даже не знаю есть ли сейчас смысл вам опять рассказывать про ,,задним числом,, и коллектор, о том что это должен был быть дом на 2 подьезда и на 18 этажей, и стоять он должен был совсем по другому, именно в такой дом я и инвестировал в 2004 году, а по факту настроили то что настроили, 6 секций по 35 этажей, и на коллекторе стоит(ближе всего к нему) именно хш19б--5 и 6 секции, те которые ближе всего к железной дороге и которые только начали строить после 2010 года.

честно скажу-вопрос не изучал, тогда только набирал обороты киевгорстрой, других застройщиков не было в принципе, квартиры дорожали не то что ежедневно а ежечасово.
в 2005 вложился в элиту центр, в 2006 она лопнула. как то так.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:38

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие).
Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.


не покажите форуме в ,,расцвете,, о недвиге в 2004 году?

Даже не знаю есть ли сейчас смысл вам опять рассказывать про ,,задним числом,, и коллектор, о том что это должен был быть дом на 2 подьезда и на 18 этажей, и стоять он должен был совсем по другому, именно в такой дом я и инвестировал в 2004 году, а по факту настроили то что настроили, 6 секций по 35 этажей, и на коллекторе стоит(ближе всего к нему) именно хш19б--5 и 6 секции, те которые ближе всего к железной дороге и которые только начали строить после 2010 года.

честно скажу-вопрос не изучал, тогда только набирал обороты киевгорстрой, других застройщиков не было в принципе, квартиры дорожали не то что ежедневно а ежечасово.
в 2005 вложился в элиту центр, в 2006 она лопнула. как то так.

понятно, типичній алень на то что падешевле.....
Оранжевый-хит сезона
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