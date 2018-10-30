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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:10

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:кстати шо касается укостроя - а совские то продолжают строить!)

Кстати, а Вы поддерживаете (морально) успешное инвестирование в УКО-дома?


вы задним числом все крепки? Мегасити начал проэктироваться в 2003 году, у меня инвест договор от 2004 года, я один из самых первых инвесторов. В 2004 году не то что форумов, а даже интернета особо не было. И это был самый первый дом уко-инвест-строя. Нигде не было вообще никакой информации. Спустя 15 лет очень легко рассказывать что все лохи. Вот тех кто покупал у уко что то после 2010 года--я не понимаю, уже тогда антиреклама была будь здоров. а в 2004 году никто и предположить не мог во что все это выльется.

Ну, про "лохов" вообще никто, вроде, не заикался.
Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие).
Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23

  Рыба-сом написав:Интернет в 2004 очень даже был даже у таких простых студентов как я тогда. Форумы тоже были как раз в расцвете (про недвигу, правда, не в курсе ибо интересы были тогда другие).
Но про коллектор и пр. ништяки, думаю, при желании инфо можно было найти, мне почему-то не верится, что Вы раздаете деньги кому попало.


не покажите форуме в ,,расцвете,, о недвиге в 2004 году?

Даже не знаю есть ли сейчас смысл вам опять рассказывать про ,,задним числом,, и коллектор, о том что это должен был быть дом на 2 подьезда и на 18 этажей, и стоять он должен был совсем по другому, именно в такой дом я и инвестировал в 2004 году, а по факту настроили то что настроили, 6 секций по 35 этажей, и на коллекторе стоит(ближе всего к нему) именно хш19б--5 и 6 секции, те которые ближе всего к железной дороге и которые только начали строить после 2010 года.

честно скажу-вопрос не изучал, тогда только набирал обороты киевгорстрой, других застройщиков не было в принципе, квартиры дорожали не то что ежедневно а ежечасово.
в 2005 вложился в элиту центр, в 2006 она лопнула. как то так.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:45

  Faceless написав:
Yuri_T написав:
  Faceless написав:...Это не значит, что я поддерживаю практику укостроя

это скрытая реклама.
как если обсуждать "потребительские свойства" какого-то 20-ти летнего сваренного из 5 частей опеля
Вы реально думаете что я рекламируют Мегасити?
И при чем тут старый Опель, все же это новострой.

В одном их "новострое" лестничный пролет обвалился ещё до вселения счастливых жильцов :mrgreen:
"Польско-литовские" (это какая-то автомобильная Речь Посполитая получается :lol:) авто по "потребительским качествам" порой бывают на голову выше официальных новых дешманских авто при низшей цене, и что?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:46

  Оранжевый-хит сезона написав:на то что падешевле.....


уня по теме есть что сказать? если по поводу ,,падешевле,, то это было на тот момент не самое дешевое. в первую очередь мегасити выбиралось из-за планировки квартиры
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:51

  Оранжевый-хит сезона написав:понятно, типичній алень на то что падешевле.....


сказал загонщик в апельсиновое овно, катающийся на дизельгейтных машинках на всю семью...
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:54

Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.
Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики?
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:58

  Жека79 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Жека79 написав:
я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??

сколько в суде забашляли?


ничего. ноль. Кстати если у меня правильное инфо то только мегасити из всех домов войцеха введен в эксплуатацию и только в нем есть у людей право собственности . за другие дома не уверен. Рядом флагман--там вообще полная печаль.

Мега сити не введен в эксплуатацию.
Куплено решение у Луганского суда, и пока подавалась апелляция, успели сделать правоустанавливающие документы.
Как можно ввести в эксплуатацию дом построенный на коллекторе?
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:59

кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:00

  Жека79 написав:честно скажу-вопрос не изучал, тогда только набирал обороты киевгорстрой, других застройщиков не было в принципе, квартиры дорожали не то что ежедневно а ежечасово.
в 2005 вложился в элиту центр, в 2006 она лопнула. как то так.

Жека79, куда сейчас рекомендуете вложится?
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:00

  striped написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:понятно, типичній алень на то что падешевле.....


сказал загонщик в апельсиновое овно, катающийся на дизельгейтных машинках на всю семью...

к сожалению я не успел купить дизельгейтных машин... пришлось брать француза и японца в кредит
Оранжевый-хит сезона
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