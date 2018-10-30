RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25172518251925202521>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:01

  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?

Спасибо за панораму. очень красиво.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19228
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:05

  Камикадзе написав:Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.
Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики?

Символично, что человек с таким ником, тоже решил заняться лордизмом.
UA
 
Повідомлень: 3004
З нами з: 19.07.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:07

  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?


почему? я смотрел, зачет
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 3088
З нами з: 25.12.14
Подякував: 318 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:11

  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?

Свилопарк точно нафиг кому нужен. Локация жуть.
Оранж в полнолуние, на Хэллоуин нужно было снимать.
UA
 
Повідомлень: 3004
З нами з: 19.07.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:13

  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?

Не переживайте. Це історичні фото. Там додадуться десятки тисяч щасливих киян.
Світлопарк це проект розміром з середній райцентр.
Зи. На іпаді не відкривався.

В оранжі просто неймовірний ліс.

Зи. З UA не згоден.

Зизи. Думаю на фоні шулявсського шляхопровода сфотаться. Ще місяць і знесуть...
Востаннє редагувалось Первый в Сер 31 жов, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13454
З нами з: 27.10.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:15

  UA написав:
  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?

Свилопарк точно нафиг кому нужен. Локация жуть.
Оранж в полнолуние, на Хэллоуин нужно было снимать.


первый попросил - я бы по своей инициативе такое бы не снимал)
летали рядом вот и заскочили
дымка на солнце от влажной земли канешна подломала
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 31 жов, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 05.06.16
Подякував: 260 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот так и рассказывай тут о своих инвестициях - заклюют. Жека, при первой возможности продать этот "жЫр" за нормальные деньги - продавайте.
airmax78
 
Повідомлень: 26523
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:19

  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?

Спасибо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22444
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5020 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:23

  kingkongovets написав:панорамы :

оранжа

https://www.skypixel.com/photos/lysa-ho ... 07b9ec0842

и свитло парка

https://www.skypixel.com/photos/stolychne-highway

зы: привет первому)

Да уж, по сравнению со Свитло Парком - у Оранжа место просто заипись.
airmax78
 
Повідомлень: 26523
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:25

  airmax78 написав:Да уж, по сравнению со Свитло Парком - у Оранжа место просто заипись.


вы длину и крутизну лысогорского спуска оценили?
а скученность домов?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 31 жов, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 05.06.16
Подякував: 260 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25172518251925202521>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, chuk_72 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1168, 1169, 1170
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11691 2089845
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 12:05
Son of Sun
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.