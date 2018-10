Додано: Сер 31 жов, 2018 11:15

UA написав: kingkongovets написав: кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить? кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?

Свилопарк точно нафиг кому нужен. Локация жуть.

Оранж в полнолуние, на Хэллоуин нужно было снимать. Свилопарк точно нафиг кому нужен. Локация жуть.Оранж в полнолуние, на Хэллоуин нужно было снимать.



первый попросил - я бы по своей инициативе такое бы не снимал)

летали рядом вот и заскочили

дымка на солнце от влажной земли канешна подломала первый попросил - я бы по своей инициативе такое бы не снимал)летали рядом вот и заскочилидымка на солнце от влажной земли канешна подломала

Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 31 жов, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.