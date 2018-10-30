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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:01
kingkongovets написав:
кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Спасибо за панораму. очень красиво.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:05
Камикадзе написав:
Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.
Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики?
Символично, что человек с таким ником, тоже решил заняться лордизмом.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:07
kingkongovets написав:
кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
почему? я смотрел, зачет
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:11
kingkongovets написав:
кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Свилопарк точно нафиг кому нужен. Локация жуть.
Оранж в полнолуние, на Хэллоуин нужно было снимать.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:13
kingkongovets написав:
кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Не переживайте. Це історичні фото. Там додадуться десятки тисяч щасливих киян.
Світлопарк це проект розміром з середній райцентр.
Зи. На іпаді не відкривався.
В оранжі просто неймовірний ліс.
Зи. З UA не згоден.
Зизи. Думаю на фоні шулявсського шляхопровода сфотаться. Ще місяць і знесуть...
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 31 жов, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:15
UA написав: kingkongovets написав:
кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Свилопарк точно нафиг кому нужен. Локация жуть.
Оранж в полнолуние, на Хэллоуин нужно было снимать.
первый попросил - я бы по своей инициативе такое бы не снимал)
летали рядом вот и заскочили
дымка на солнце от влажной земли канешна подломала
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 31 жов, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:15
Вот так и рассказывай тут о своих инвестициях - заклюют. Жека, при первой возможности продать этот "жЫр" за нормальные деньги - продавайте.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:19
kingkongovets написав:
кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Спасибо
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Faceless
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:23
Да уж, по сравнению со Свитло Парком - у Оранжа место просто заипись.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 11:25
airmax78 написав:
Да уж, по сравнению со Свитло Парком - у Оранжа место просто заипись.
вы длину и крутизну лысогорского спуска оценили?
а скученность домов?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 31 жов, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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