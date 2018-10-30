Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вот так и рассказывай тут о своих инвестициях - заклюют. Жека, при первой возможности продать этот "жЫр" за нормальные деньги - продавайте.
в том то и дело, что за нормальные деньги не продать, так как вы сами видите что антиреклама загнала этот дом в один из самых дешевых домов киева. но по своим характеристикам дом оч неплохой(именно 4 и 3 секции--те которые ближние к ленинградской площади и дальние от жд) и однозначно недооценен изза слухов и баек которые гуляют вокруг него. а вот сдавать--самое то. в доме и комплексе есть все что нужно-кишеня,спортклуб\банкоматы\салоны\магазинчики...
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
очень интересно, и по-этому я поставил лайк посту с панорамой.
kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Камикадзе написав:Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания. Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики?
Символично, что человек с таким ником, тоже решил заняться лордизмом.
В вашем ответе меня заинтересовало слово "ТОЖЕ" Значит я не одинок? Поделитесь опытом
ПС. По поводу ника - это ностальгия по боевой юности морского пилота. Теперь пенсионер, а что такое "лордизм"?