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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2518251925202521>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:25

  airmax78 написав:Вот так и рассказывай тут о своих инвестициях - заклюют. Жека, при первой возможности продать этот "жЫр" за нормальные деньги - продавайте.


в том то и дело, что за нормальные деньги не продать, так как вы сами видите что антиреклама загнала этот дом в один из самых дешевых домов киева. но по своим характеристикам дом оч неплохой(именно 4 и 3 секции--те которые ближние к ленинградской площади и дальние от жд) и однозначно недооценен изза слухов и баек которые гуляют вокруг него. а вот сдавать--самое то. в доме и комплексе есть все что нужно-кишеня,спортклуб\банкоматы\салоны\магазинчики...
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:25

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:панорамы :

оранжа

https://www.skypixel.com/photos/lysa-ho ... 07b9ec0842

и свитло парка

https://www.skypixel.com/photos/stolychne-highway

зы: привет первому)

Да уж, по сравнению со Свитло Парком - у Оранжа место просто заипись.

У Оранжа вообще место заипись для семьи с 2 машинами. Думал переуступить однуху и взять во 2 доме Эврики но что то сомневаюсь.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:27

  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?


очень интересно, и по-этому я поставил лайк посту с панорамой.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:28

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Да уж, по сравнению со Свитло Парком - у Оранжа место просто заипись.


вы длину и крутизну лысогорского спуска оценили?
а скученность домов?

Я был там. Если спуск не расширят - там будет тяжко жить. Семья с двумя машинами там может наглухо перекрыть все движение и остановить жизнь.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:30

  Оранжевый-хит сезона написав:У Оранжа вообще место заипись для семьи с 2 машинами.


бгг, если на фрометовском спуске машины зимой дорогу по полчаса шлифуют шоп забраться наверх, представляю шо в снег и гололед будет на лысогорском, да еще с тем трафиком)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первые по срокам и объемам: на строительном рынке Украины KADORR Group установила новый рекорд

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/realestate/ ... 8rp4zVajq8
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:35

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Да уж, по сравнению со Свитло Парком - у Оранжа место просто заипись.


вы длину и крутизну лысогорского спуска оценили?
а скученность домов?

Я был там. Если спуск не расширят - там будет тяжко жить. Семья с двумя машинами там может наглухо перекрыть все движение и остановить жизнь.

там выезд как на Науки так и на Столичку
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:37

  Оранжевый-хит сезона написав:Первые по срокам и объемам: на строительном рынке Украины KADORR Group установила новый рекорд

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/realestate/ ... 8rp4zVajq8

Киван - это самое страшное бедствие, случивашееся с Одессой со времен Октябрськой революции.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:48

  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?

Работа - класс. Объекты - мрак.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:04

  UA написав:
  Камикадзе написав:Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.
Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики?

Символично, что человек с таким ником, тоже решил заняться лордизмом.


В вашем ответе меня заинтересовало слово "ТОЖЕ" Значит я не одинок? Поделитесь опытом

ПС. По поводу ника - это ностальгия по боевой юности морского пилота. Теперь пенсионер, а что такое "лордизм"?
"Всё проходит, и это пройдёт"
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