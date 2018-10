Додано: Сер 31 жов, 2018 12:10

Камикадзе написав: Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.

Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики? Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики?



а в чем смысл оформления квартир на юрлицо? а в чем смысл оформления квартир на юрлицо?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.