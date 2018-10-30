Додано: Сер 31 жов, 2018 12:23

барабашов написав: Жека79 А какой выхлоп по аренде в % относительно входа с ремонтом и относительно текущей цены? 12, 15 или больше % ? А какой выхлоп по аренде в % относительно входа с ремонтом и относительно текущей цены? 12, 15 или больше % ?

это очень сложно посчитать. я в 2004 покупал однушку по 2.700 грн за квадрат там. потом в 2005 или 2006 когда начали перепроэктировать и менять планировки квартир\этажей и дома- перепрыгнул в двушку когда цена уже была в районе 4тыс за квадрат, но так как моя планировка изменилась а ту что мне парили вместо моей меня не устраивала---я поднял кипишь и договорился о переходе на двушку с фиксированной доплатой на лишние метры тоже по 2700 грн за квадрат. вобщем потом был нехилый рост цен с 2005 по 2007годы -а я так и платил по 2700 за квадрат. сколько тогда обошелся ремонт--уже не помню, много воды утекло с тех пор.