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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2519252025212522>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
  striped написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:понятно, типичній алень на то что падешевле.....


сказал загонщик в апельсиновое овно, катающийся на дизельгейтных машинках на всю семью...

к сожалению я не успел купить дизельгейтных машин... пришлось брать француза и японца в кредит

Смысл в кредите в гривне если не будет существенного девала? И потом продавая поюзанного француза на дизеле с роботом и кожей прозреешь от залета по цене. Вон Меганов-трёхлеток по 8-9 тысяч полный авториа с 1,5DCi.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:10

Жека79 А какой выхлоп по аренде в % относительно входа с ремонтом и относительно текущей цены? 12, 15 или больше % ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:10

  Камикадзе написав:Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.
Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики?


а в чем смысл оформления квартир на юрлицо?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:13

  kingkongovets написав:
  Камикадзе написав:Коллеги, есть желание купить квартиры на юрлицо с последующей сдачей в аренду физическим лицам для проживания.
Какие подводные камни? На кого оформляются лицевые счета на коммунальные услуги (арендатора или арендодатель), какие будут тарифы (для физлиц или для юридических)? Есть ли нормативное регулирование такой деятельности? Как на это реагируют электо, тепло, газо, водо - поставщики?


а в чем смысл оформления квартир на юрлицо?

Наверно чтобы легче было их потерять в случае банкротства юрлица :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им,
Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!!
В вымерающем кийове
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:17

  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  striped написав:
сказал загонщик в апельсиновое овно, катающийся на дизельгейтных машинках на всю семью...

к сожалению я не успел купить дизельгейтных машин... пришлось брать француза и японца в кредит

Смысл в кредите в гривне если не будет существенного девала? И потом продавая поюзанного француза на дизеле с роботом и кожей прозреешь от залета по цене. Вон Меганов-трёхлеток по 8-9 тысяч полный авториа с 1,5DCi.

только они из европы с пробегом 300 000+
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
вы длину и крутизну лысогорского спуска оценили?
а скученность домов?

Я был там. Если спуск не расширят - там будет тяжко жить. Семья с двумя машинами там может наглухо перекрыть все движение и остановить жизнь.

там выезд как на Науки так и на Столичку

Это хорошо, только он шириной в 1.5 полосы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:21

Оранжевый-хит сезона трёхлетки с пробегом 300000?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:23

  барабашов написав:Жека79 А какой выхлоп по аренде в % относительно входа с ремонтом и относительно текущей цены? 12, 15 или больше % ?


это очень сложно посчитать. я в 2004 покупал однушку по 2.700 грн за квадрат там. потом в 2005 или 2006 когда начали перепроэктировать и менять планировки квартир\этажей и дома- перепрыгнул в двушку когда цена уже была в районе 4тыс за квадрат, но так как моя планировка изменилась а ту что мне парили вместо моей меня не устраивала---я поднял кипишь и договорился о переходе на двушку с фиксированной доплатой на лишние метры тоже по 2700 грн за квадрат. вобщем потом был нехилый рост цен с 2005 по 2007годы -а я так и платил по 2700 за квадрат. сколько тогда обошелся ремонт--уже не помню, много воды утекло с тех пор.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:25

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона трёхлетки с пробегом 300000?

а что вас удивляет? в Европе дизеля берут что бы ездить на них... а меньше чем 300 000 пробега из германии авто не выезжает
Оранжевый-хит сезона
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