Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав:Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им, Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!! В вымерающем кийове
Да пусть ставят хоть за миллион. За 2017 год только в Европе получило первый вид на жительство почти 700 тыс. человек. Приплюсовывая другие страны как минимум 1 млн. трудоспособного населения покинуло за год пределы Украины. Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения. Будет смешно смотреть через пару-тройку лет на квартирных барыг и лендлордов
X-Fresh написав:Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им, Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!! В вымерающем кийове
Да пусть ставят хоть за миллион. За 2017 год только в Европе получило первый вид на жительство почти 700 тыс. человек. Приплюсовывая другие страны как минимум 1 млн. трудоспособного населения покинуло за год пределы Украины. Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения. Будет смешно смотреть через пару-тройку лет на квартирных барыг и лендлордов
X-Fresh написав:Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им, Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!! В вымерающем кийове
Да пусть ставят хоть за миллион. За 2017 год только в Европе получило первый вид на жительство почти 700 тыс. человек. Приплюсовывая другие страны как минимум 1 млн. трудоспособного населения покинуло за год пределы Украины. Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения. Будет смешно смотреть через пару-тройку лет на квартирных барыг и лендлордов
X-Fresh написав:посмотрел Свитло Парк. очень перспективный проект. до метро 5 мин. супермаркет под боком до печерска 5 мин на машине. прикольно.... хм....
Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет
X-Fresh написав:посмотрел Свитло Парк. очень перспективный проект. до метро 5 мин. супермаркет под боком до печерска 5 мин на машине. прикольно.... хм....
Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет
X-Fresh написав:посмотрел Свитло Парк. очень перспективный проект. до метро 5 мин. супермаркет под боком до печерска 5 мин на машине. прикольно.... хм....
Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет
Женіть його. Нічого не розуміє в ремонті.
Это да. Но машины отмывать приходится постоянно. Вспоминая Комфорт, Воссоединение, ждем петиций по закрытию завода