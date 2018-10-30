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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2519252025212522

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:26

  X-Fresh написав:Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им,
Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!!
В вымерающем кийове


Да пусть ставят хоть за миллион.
За 2017 год только в Европе получило первый вид на жительство почти 700 тыс. человек.
Приплюсовывая другие страны как минимум 1 млн. трудоспособного населения покинуло за год пределы Украины.
Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения.
Будет смешно смотреть через пару-тройку лет на квартирных барыг и лендлордов :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:31

  Хомякоид написав:
  X-Fresh написав:Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им,
Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!!
В вымерающем кийове


Да пусть ставят хоть за миллион.
За 2017 год только в Европе получило первый вид на жительство почти 700 тыс. человек.
Приплюсовывая другие страны как минимум 1 млн. трудоспособного населения покинуло за год пределы Украины.
Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения.
Будет смешно смотреть через пару-тройку лет на квартирных барыг и лендлордов :D

Нада брать, поки недорого.

Дошка обрізна та необрізна
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/doshka ... C5Teq.html

Для вікон чабанів і інших іпеней рекомендую необрізну. Лакшері клієнтам з ЦП - обрізну.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 31 жов, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:34

  Первый написав:
  Хомякоид написав:
  X-Fresh написав:Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им,
Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!!
В вымерающем кийове


Да пусть ставят хоть за миллион.
За 2017 год только в Европе получило первый вид на жительство почти 700 тыс. человек.
Приплюсовывая другие страны как минимум 1 млн. трудоспособного населения покинуло за год пределы Украины.
Если дальше ничего не поменять, за следующих пять лет выедет еще 5 млн., то есть 20% всего работоспособного населения.
Будет смешно смотреть через пару-тройку лет на квартирных барыг и лендлордов :D

Нада брать, поки недорого.

Дошка обрізна та необрізна
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/doshka ... C5Teq.html

Новобуди на околицях Києва - вже масово заморожуються. :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:54

  X-Fresh написав:Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им,
Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!!
В вымерающем кийове

ЦА - работники с Резницкой и Богомольца?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

посмотрел Свитло Парк. очень перспективный проект.
до метро 5 мин.
супермаркет под боком
до печерска 5 мин на машине.
прикольно....
хм....
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:09

  X-Fresh написав:посмотрел Свитло Парк. очень перспективный проект.
до метро 5 мин.
супермаркет под боком
до печерска 5 мин на машине.
прикольно....
хм....


Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:13

  vano80 написав:
  X-Fresh написав:посмотрел Свитло Парк. очень перспективный проект.
до метро 5 мин.
супермаркет под боком
до печерска 5 мин на машине.
прикольно....
хм....


Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет :mrgreen:

Женіть його. Нічого не розуміє в ремонті.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:20

  Первый написав:
  vano80 написав:
  X-Fresh написав:посмотрел Свитло Парк. очень перспективный проект.
до метро 5 мин.
супермаркет под боком
до печерска 5 мин на машине.
прикольно....
хм....


Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет :mrgreen:

Женіть його. Нічого не розуміє в ремонті.


Это да. Но машины отмывать приходится постоянно. Вспоминая Комфорт, Воссоединение, ждем петиций по закрытию завода
vano80
 
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