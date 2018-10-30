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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:44

  X-Fresh написав:Аренда однушки за 500долл там будет улетать в течении пары часов

500, мне кажется, как-то дешево за такое топовое место где все под рукой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:45

  vano80 написав:
  X-Fresh написав:Аренда однушки за 500долл там будет улетать в течении пары часов


Возможно. Только чтобы потом не рассказывали, что у них интернета не было, посмотреть где это и как это.


Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:48

  X-Fresh написав:
  vano80 написав:
  X-Fresh написав:Аренда однушки за 500долл там будет улетать в течении пары часов


Возможно. Только чтобы потом не рассказывали, что у них интернета не было, посмотреть где это и как это.


Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска

:-)

Знакомая лимита считает что навигатор рассположен в "престижном" районе оболонь. :mrgreen:

Світлопарк 100% будет как нижние новопечерские липки.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:51

  X-Fresh написав:
  vano80 написав:
  X-Fresh написав:Аренда однушки за 500долл там будет улетать в течении пары часов


Возможно. Только чтобы потом не рассказывали, что у них интернета не было, посмотреть где это и как это.


Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска

А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:56

  Первый написав:
  X-Fresh написав:Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска

:-)

Знакомая лимита считает что навигатор рассположен в "престижном" районе оболонь. :mrgreen:

Світлопарк 100% будет как нижние новопечерские липки.

Это пример позитивного мышления. Я вот только не понимаю, почему, на фоне этих замечательных комплексов, "расположенных практически в Печерском районе", продолжают швырять какахами в Рыбальский.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:56

  vano80 написав:Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет :mrgreen:


там реально дышать нечем + постоянный шум от трассы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда писал весной про Оранж и свитло все смеялись... Теперь кусайте локти
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:
  X-Fresh написав:Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска

:-)

Знакомая лимита считает что навигатор рассположен в "престижном" районе оболонь. :mrgreen:

Світлопарк 100% будет как нижние новопечерские липки.

Это пример позитивного мышления. Я вот только не понимаю, почему, на фоне этих замечательных комплексов, "расположенных практически в Печерском районе", продолжают швырять какахами в Рыбальский.
Рыбальский никогда не достроят
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:58

  kingkongovets написав:
  vano80 написав:Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет :mrgreen:


там реально дышать нечем + постоянный шум от трассы


главное что ,,СВИТЛО,, и еще и ,,ПАРК,, :mrgreen:

в чем в чем, а в умении наших застройщиков выбирать названия для жк их упрекнуть нельзя.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:01

  Жека79 написав:
  kingkongovets написав:
  vano80 написав:Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет :mrgreen:


там реально дышать нечем + постоянный шум от трассы


главное что ,,СВИТЛО,, и еще и ,,ПАРК,, :mrgreen:

в чем в чем, а в умении наших застройщиков выбирать названия для жк их упрекнуть нельзя.


Вы еще не изучали регионы))
Вот например в Тернополе есть жк Беверли хилз ))))))
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 31 жов, 2018 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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