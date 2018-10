Додано: Сер 31 жов, 2018 13:56

vano80 написав: Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет



там реально дышать нечем + постоянный шум от трассы там реально дышать нечем + постоянный шум от трассы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.