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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:44
X-Fresh написав:
Аренда однушки за 500долл там будет улетать в течении пары часов
500, мне кажется, как-то дешево за такое топовое место где все под рукой.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:45
vano80 написав: X-Fresh написав:
Аренда однушки за 500долл там будет улетать в течении пары часов
Возможно. Только чтобы потом не рассказывали, что у них интернета не было, посмотреть где это и как это.
Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:48
X-Fresh написав: vano80 написав: X-Fresh написав:
Аренда однушки за 500долл там будет улетать в течении пары часов
Возможно. Только чтобы потом не рассказывали, что у них интернета не было, посмотреть где это и как это.
Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска
Знакомая лимита считает что навигатор рассположен в "престижном" районе оболонь.
Світлопарк 100% будет как нижние новопечерские липки.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:51
X-Fresh написав: vano80 написав: X-Fresh написав:
Аренда однушки за 500долл там будет улетать в течении пары часов
Возможно. Только чтобы потом не рассказывали, что у них интернета не было, посмотреть где это и как это.
Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска
А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:56
Первый написав: X-Fresh написав:
Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска
Знакомая лимита считает что навигатор рассположен в "престижном" районе оболонь.
Світлопарк 100% будет как нижние новопечерские липки.
Это пример позитивного мышления. Я вот только не понимаю, почему, на фоне этих замечательных комплексов, "расположенных практически в Печерском районе", продолжают швырять какахами в Рыбальский.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:56
vano80 написав:
Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет
там реально дышать нечем + постоянный шум от трассы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:57
Когда писал весной про Оранж и свитло все смеялись... Теперь кусайте локти
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:57
airmax78 написав: Первый написав: X-Fresh написав:
Для приезжих это можно продавать по цене печерска. Все же 5 мин до метро и 10 до печерска
Знакомая лимита считает что навигатор рассположен в "престижном" районе оболонь.
Світлопарк 100% будет как нижние новопечерские липки.
Это пример позитивного мышления. Я вот только не понимаю, почему, на фоне этих замечательных комплексов, "расположенных практически в Печерском районе", продолжают швырять какахами в Рыбальский.
Рыбальский никогда не достроят
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:58
kingkongovets написав: vano80 написав:
Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет
там реально дышать нечем + постоянный шум от трассы
главное что ,,СВИТЛО,, и еще и ,,ПАРК,,
в чем в чем, а в умении наших застройщиков выбирать названия для жк их упрекнуть нельзя.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:01
Жека79 написав: kingkongovets написав: vano80 написав:
Вчера поставщик приезжал. У них склады в том районе. Машина вся в цементе. Прикинули, что в свитлопарке можно сэкономить на ремонте - окна пошире и водичкой поливать, оно само цемент равномерно все покроет
там реально дышать нечем + постоянный шум от трассы
главное что ,,СВИТЛО,, и еще и ,,ПАРК,,
в чем в чем, а в умении наших застройщиков выбирать названия для жк их упрекнуть нельзя.
Вы еще не изучали регионы))
Вот например в Тернополе есть жк Беверли хилз ))))))
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Сер 31 жов, 2018 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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