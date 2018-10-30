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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2521252225232524

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?

макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал.
но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект.
И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро!
https://www.google.com/maps/@50.394768, ... 312!8i6656

и это не ПОХ с вечностоящщим мостом.
это правый берег! и возле метро!
это инвестиционный Грааль!

даже рыбалка в пешей доступности
https://www.google.com/maps/@50.3719247 ... 312!8i6656

пляж
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... 30.5547595
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24

Главное на карте и школы и детские сады нарисовать,а потом все домами застроить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:26

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?

макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал.
но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект.
И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро!
https://www.google.com/maps/@50.394768, ... 312!8i6656

и это не ПОХ с вечностоящщим мостом.
это правый берег! и возле метро!
это инвестиционный Грааль!

даже рыбалка в пешей доступности
https://www.google.com/maps/@50.3719247 ... 312!8i6656

пляж
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... 30.5547595

100% надабрать и Оранж и Свитло
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:26

  Жека79 написав:
главное что ,,СВИТЛО,, и еще и ,,ПАРК,, :mrgreen:

в чем в чем, а в умении наших застройщиков выбирать названия для жк их упрекнуть нельзя.


Тец 5 дає світло. Логіка є.
Парк теж є:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?

макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал.
но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект.
И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро!
https://www.google.com/maps/@50.394768, ... 312!8i6656

и это не ПОХ с вечностоящщим мостом.
это правый берег! и возле метро!
это инвестиционный Грааль!

даже рыбалка в пешей доступности
https://www.google.com/maps/@50.3719247 ... 312!8i6656

пляж
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... 30.5547595

100% надабрать и Оранж и Свитло


сливай голосеево и бери на все котлеты в свитло
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:35

  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?


Я смотрел, спасибо. Был интересен и первый и второй обьект.
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:40

Жека79
Відстань між бусовхілами, новопечерськими липками і тец 5 -+ 200 метрів як між тецкой і світлопарком. До метра ближче... :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:43

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?

Свилопарк точно нафиг кому нужен. Локация жуть.
Оранж в полнолуние, на Хэллоуин нужно было снимать.


первый попросил - я бы по своей инициативе такое бы не снимал)
летали рядом вот и заскочили
дымка на солнце от влажной земли канешна подломала

:D

Я бачу є тінь сумнівів в моїй рекомендації? :D :mrgreen:

Довірся 8)

Світлопечерські липки :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:52

  Жека79 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  X-Fresh написав:макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал.
но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект.
И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро!
https://www.google.com/maps/@50.394768, ... 312!8i6656

и это не ПОХ с вечностоящщим мостом.
это правый берег! и возле метро!
это инвестиционный Грааль!

даже рыбалка в пешей доступности
https://www.google.com/maps/@50.3719247 ... 312!8i6656

пляж
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... 30.5547595

100% надабрать и Оранж и Свитло


сливай голосеево и бери на все котлеты в свитло

к сожалению транзакционные расходы скушают прибыль
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:03

Самый трешак в свитлопечерских липках с весны по осень это байкеры и прочие стритрейсеры))
Ибо нефик по ночам спать )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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