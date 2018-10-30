Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?
макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал. но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект. И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро! https://www.google.com/maps/@50.394768, ... 312!8i6656
и это не ПОХ с вечностоящщим мостом. это правый берег! и возле метро! это инвестиционный Грааль!
airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?
макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал. но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект. И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро! https://www.google.com/maps/@50.394768, ... 312!8i6656
и это не ПОХ с вечностоящщим мостом. это правый берег! и возле метро! это инвестиционный Грааль!
airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?
макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал. но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект. И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро! https://www.google.com/maps/@50.394768, ... 312!8i6656
и это не ПОХ с вечностоящщим мостом. это правый берег! и возле метро! это инвестиционный Грааль!
kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Я смотрел, спасибо. Был интересен и первый и второй обьект.
kingkongovets написав:кстати про апельсиновое говно - я так понял панорамы оранжа и свитлопарка нах никому кроме первого не интересны и мы напрасно потратили время и заряженную батарею шоп это снять и день работы шоп склеить?
Свилопарк точно нафиг кому нужен. Локация жуть. Оранж в полнолуние, на Хэллоуин нужно было снимать.
первый попросил - я бы по своей инициативе такое бы не снимал) летали рядом вот и заскочили дымка на солнце от влажной земли канешна подломала
X-Fresh написав:макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал. но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект. И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро! https://www.google.com/maps/@50.394768, ... 312!8i6656
и это не ПОХ с вечностоящщим мостом. это правый берег! и возле метро! это инвестиционный Грааль!