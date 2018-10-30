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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:05

  zzzzzz написав:Самый трешак в свитлопечерских липках с весны по осень это байкеры и прочие стритрейсеры))
Ибо нефик по ночам спать )))

покупать надо с окнами во двор
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:14

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Самый трешак в свитлопечерских липках с весны по осень это байкеры и прочие стритрейсеры))
Ибо нефик по ночам спать )))

покупать надо с окнами во двор


Хит-сезона это видовые квартиры на видовые окна соседей )))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:45

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?

макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал.
но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект.
И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро!

Гугл мап говорит о 15 минутах до метро от крайних домов. Четверть часа позора - и, выкашляв выхлопные газы из легких, ты гордо штурмуешь забитые под завязку вагоны, следующие с перенаселенного ПОХа
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:49

  antey1969 написав:
  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?

макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал.
но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект.
И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро!

Гугл мап говорит о 15 минутах до метро от крайних домов. Четверть часа позора - и, выкашляв выхлопные газы из легких, ты гордо штурмуешь забитые под завязку вагоны, следующие с перенаселенного ПОХа

вы просто завидуете
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:51

Еще один нюанс. Жилье там мелкой квадратуры. Однушки 33 кв.м. значит плотность населения будет высокой.Про паркинг вообще лучше молчать, а вот тема детских садов и школы будет оооочень остро стоять.
Или опять комерческий дет.сад как в комфорт тауне ?


Вот уж если брехать, так брехать. Инфа с сайта застройщика.
Повна інфраструктура: 7 дитячих садочків, школа, супермаркет, спортклуб, лікарня, підземний та гостьові паркінги, станції зарядження електрокарів, магазини, відділення банків, салони краси, кафе та багато іншого

Ликарня, 7 дит садков, школа....бугага )))

Я бы еще гиперлуп на Крещатик добавил ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:08

  X-Fresh написав:Каждый раз когда проезжаю мимо Signarure - любуюсь им,
Но блин!!! Цена $7000 за метр!!!!
В вымерающем кийове

что такое 7 для такого крупного инвестора, как ты? пыль.
так что не скули. жду рассказов: "так это я еще с Signarure аренду не снял за октябрь"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:20

  antey1969 написав:Гугл мап говорит о 15 минутах до метро от крайних домов. Четверть часа позора - и, выкашляв выхлопные газы из легких, ты гордо штурмуешь забитые под завязку вагоны, следующие с перенаселенного ПОХа


Я впевнений, що поки Захар і ко не відремонтують своє житло


ЗображенняЗображення



Світлопечерським липкам нічого не загрожує.

А шанс відремонтувати 0.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??

можно, через суд, практика такая есть
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:33

Первый
Захар такими мелочами не занимается. Вот если бы трассу перекрыть или забор свалить - тогда да
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:36

  zzzzzz написав:Еще один нюанс. Жилье там мелкой квадратуры. Однушки 33 кв.м. значит плотность населения будет высокой.Про паркинг вообще лучше молчать, а вот тема детских садов и школы будет оооочень остро стоять.
Или опять комерческий дет.сад как в комфорт тауне ?


Вот уж если брехать, так брехать. Инфа с сайта застройщика.
Повна інфраструктура: 7 дитячих садочків, школа, супермаркет, спортклуб, лікарня, підземний та гостьові паркінги, станції зарядження електрокарів, магазини, відділення банків, салони краси, кафе та багато іншого

Ликарня, 7 дит садков, школа....бугага )))

Я бы еще гиперлуп на Крещатик добавил ))

Гиперлуп нельзя. Там авторское право и Омелян на страже
antey1969
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