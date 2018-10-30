Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?
макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал. но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект. И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро!
Гугл мап говорит о 15 минутах до метро от крайних домов. Четверть часа позора - и, выкашляв выхлопные газы из легких, ты гордо штурмуешь забитые под завязку вагоны, следующие с перенаселенного ПОХа
airmax78 написав:А 5 мин до метро это там по воздуху или есть какой-то подземный переход?
макс, я тоже это "чудо" даже не рассматривал. но пообщавшись с одним спекулянтов недвиги(он там смартов н-штук купил), начал более пристально смотреть на этот обьект. И да....таки 5 минут не спеша! да, по тротуару вдоль трассы и подземный переход в метро!
Гугл мап говорит о 15 минутах до метро от крайних домов. Четверть часа позора - и, выкашляв выхлопные газы из легких, ты гордо штурмуешь забитые под завязку вагоны, следующие с перенаселенного ПОХа
Еще один нюанс. Жилье там мелкой квадратуры. Однушки 33 кв.м. значит плотность населения будет высокой.Про паркинг вообще лучше молчать, а вот тема детских садов и школы будет оооочень остро стоять. Или опять комерческий дет.сад как в комфорт тауне ?
Вот уж если брехать, так брехать. Инфа с сайта застройщика. Повна інфраструктура: 7 дитячих садочків, школа, супермаркет, спортклуб, лікарня, підземний та гостьові паркінги, станції зарядження електрокарів, магазини, відділення банків, салони краси, кафе та багато іншого
antey1969 написав:Гугл мап говорит о 15 минутах до метро от крайних домов. Четверть часа позора - и, выкашляв выхлопные газы из легких, ты гордо штурмуешь забитые под завязку вагоны, следующие с перенаселенного ПОХа
Я впевнений, що поки Захар і ко не відремонтують своє житло
zzzzzz написав:Еще один нюанс. Жилье там мелкой квадратуры. Однушки 33 кв.м. значит плотность населения будет высокой.Про паркинг вообще лучше молчать, а вот тема детских садов и школы будет оооочень остро стоять. Или опять комерческий дет.сад как в комфорт тауне ?
Вот уж если брехать, так брехать. Инфа с сайта застройщика. Повна інфраструктура: 7 дитячих садочків, школа, супермаркет, спортклуб, лікарня, підземний та гостьові паркінги, станції зарядження електрокарів, магазини, відділення банків, салони краси, кафе та багато іншого
Ликарня, 7 дит садков, школа....бугага )))
Я бы еще гиперлуп на Крещатик добавил ))
Гиперлуп нельзя. Там авторское право и Омелян на страже