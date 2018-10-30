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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.


ненуачо - вы ж рыбальский считаете подолом, почему бы теличке не стать печерском?)

зы: пох кстати тоже когда то к голосеевскому району административно принадлежал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:51

  airmax78 написав:Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.

Намагаюся бути ближчим до народу. Народу тре метро і ціна.

У зв'язку з обвалом цін в останні місяці, ціна, шоб вообще не в зажопінську лише на пару об'єктів.
А так, в контекстній рекламі уже софіївська борщагівка по 13500...

Отаке
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:58

  Первый написав:
  airmax78 написав:Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.

Намагаюся бути ближчим до народу. Народу тре метро і ціна.

У зв'язку з обвалом цін в останні місяці, ціна, шоб вообще не в зажопінську лише на пару об'єктів.
А так, в контекстній рекламі уже софіївська борщагівка по 13500...

Отаке

Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:04

  airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.

Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают.
И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс. :shock:
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:19

  airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!


:)))
Отлично подмечено.
Просто кто-то увидел окно возможностей и воспользовался (с соответствующими рисками), а кто-то ждал стабильности и гарантий.
Мне кажется, мы сейчас на уровне 2001-2002 годов и если не будет сюрпризов и реванша на выборах, то можем ожидать дальнейший рост на 3-5 лет.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:30

  speedsx написав:
  airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.

Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают.
И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс. :shock:


а ссылочку на эти рассуждения можно ? :oops:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Это пример позитивного мышления. Я вот только не понимаю, почему, на фоне этих замечательных комплексов, "расположенных практически в Печерском районе", продолжают швырять какахами в Рыбальский.
Рыбальский никогда не достроят

То Эврику никогда не достроят, теперь - Рыбальский. Позвольте с вами не согласиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:38

  airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!

Я немного перспективу смещу:
2013 "Голосеево - центр мира!" Эйр
2014 "ПОХ - молодой, динамичный район" Хьюм (?)
2015 Обуховская па650? Так дёшево? Ну и что что зажопье и ЛЭП? + Ирпень - это круто! Экология, новые дома, малоэтажное строительство...
2016 "Голосеево - 5 мин до центра, лес!!! через дорогу. Я там живут и счастлив" Первый
2017 "Круша, лендлорд, Мальвины, Мальдивы..." Трибека
2018 Обсуждение строек Новопечерска и Нового строения + ироничное высмеивание ипеней (о бучеирпеях вообще молчок)

Т.е. сфинктер кагбэ сжимается :mrgreen:
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 31 жов, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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