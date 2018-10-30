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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:36
Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:43
airmax78 написав:Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.
ненуачо - вы ж рыбальский считаете подолом, почему бы теличке не стать печерском?)
зы: пох кстати тоже когда то к голосеевскому району административно принадлежал
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kingkongovets
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:48
Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 31 жов, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:51
airmax78 написав:
Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.
Намагаюся бути ближчим до народу. Народу тре метро і ціна.
У зв'язку з обвалом цін в останні місяці, ціна, шоб вообще не в зажопінську лише на пару об'єктів.
А так, в контекстній рекламі уже софіївська борщагівка по 13500...
Отаке
Всім процвітання!
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:58
Первый написав: airmax78 написав:
Да, ребята, видимо в самом деле голяк на рынке с нормальными объектами по вменяемой цене, раз в фавориты ветки выбились "Светлопечерские липки"(с) и Оранж.
Намагаюся бути ближчим до народу. Народу тре метро і ціна.
У зв'язку з обвалом цін в останні місяці, ціна, шоб вообще не в зажопінську лише на пару об'єктів.
А так, в контекстній рекламі уже софіївська борщагівка по 13500...
Отаке
Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:04
airmax78 написав:
Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.
Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают.
И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс.
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speedsx
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:19
airmax78 написав:
Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
))
Отлично подмечено.
Просто кто-то увидел окно возможностей и воспользовался (с соответствующими рисками), а кто-то ждал стабильности и гарантий.
Мне кажется, мы сейчас на уровне 2001-2002 годов и если не будет сюрпризов и реванша на выборах, то можем ожидать дальнейший рост на 3-5 лет.
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Elensk
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:30
speedsx написав: airmax78 написав:
Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.
Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают.
И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс.
а ссылочку на эти рассуждения можно ?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:35
Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Это пример позитивного мышления. Я вот только не понимаю, почему, на фоне этих замечательных комплексов, "расположенных практически в Печерском районе", продолжают швырять какахами в Рыбальский.
Рыбальский никогда не достроят
То Эврику никогда не достроят, теперь - Рыбальский. Позвольте с вами не согласиться.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:38
airmax78 написав:
Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
Я немного перспективу смещу:
2013 "Голосеево - центр мира!" Эйр
2014 "ПОХ - молодой, динамичный район" Хьюм (?)
2015 Обуховская па650? Так дёшево? Ну и что что зажопье и ЛЭП? + Ирпень - это круто! Экология, новые дома, малоэтажное строительство...
2016 "Голосеево - 5 мин до центра, лес!!! через дорогу. Я там живут и счастлив" Первый
2017 "Круша, лендлорд, Мальвины, Мальдивы..." Трибека
2018 Обсуждение строек Новопечерска и Нового строения + ироничное высмеивание ипеней (о бучеирпеях вообще молчок)
Т.е. сфинктер кагбэ сжимается
Востаннє редагувалось Рыба-сом
в Сер 31 жов, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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