Додано: Сер 31 жов, 2018 18:07

Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично. Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.

Макс, не беспокойтесь. Лучше подумайте, как заработать на обвале. Макс, не беспокойтесь. Лучше подумайте, как заработать на обвале.

Он мастер зарабатывания,скинул прелесть минус 50 к.у.е. плюс отлистал за аренду не понятно сколько и словил рост цены минимум на 50-к от 16-го года,так что надо ещё так уметь петросянить с самим собой)))Да ребятки,уко строй за 500 у.е. в 2004-м году это было не самое дешёвое предложение на рынке?????У Максика прорезается конкурент,я смотрел на Олевский уконовострой в 2009-м,так там была цена от 8000 грн метр,это была почти штука у.е. и даже в Вишнёвом готовое стартовало от 1200,новострои от 1000 в стадии роем котлован...Киев стартовал от 1.5 на новострои,а тут по 500 было не самое стрёмное,да дешевле только лавочку в гидропарке можно было арендоватьп.с. мониторю пару строек для кореша,мало того что падлы повышают цены,так вот ещё и существующие инвесторы на ушах стоят ибо строят со скоростью черепахи