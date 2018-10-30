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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2525252625272528>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:38

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!


:)))
Отлично подмечено.
Просто кто-то увидел окно возможностей и воспользовался (с соответствующими рисками), а кто-то ждал стабильности и гарантий.
Мне кажется, мы сейчас на уровне 2001-2002 годов и если не будет сюрпризов и реванша на выборах, то можем ожидать дальнейший рост на 3-5 лет.

В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:сфинктер кагбэ сжимается

Он сожмётся через лет 5 когда минимальный порог входа на кржн будет $100к+
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке.
2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну.
2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый.
2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин.
2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!


:)))
Отлично подмечено.
Просто кто-то увидел окно возможностей и воспользовался (с соответствующими рисками), а кто-то ждал стабильности и гарантий.
Мне кажется, мы сейчас на уровне 2001-2002 годов и если не будет сюрпризов и реванша на выборах, то можем ожидать дальнейший рост на 3-5 лет.

я не думаю что рост будет больше инфляции, в любом случае гривнедепо принесло больше с 2016 года
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сага новый проект запустила на победы
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:50

  airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.

Макс, не беспокойтесь. Лучше подумайте, как заработать на обвале.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:58

  X-Fresh написав:
  Рыба-сом написав:сфинктер кагбэ сжимается

Он сожмётся через лет 5 когда минимальный порог входа на кржн будет $100к+

...за хрущ на ДВРЗ! :idea:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:59

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Это пример позитивного мышления. Я вот только не понимаю, почему, на фоне этих замечательных комплексов, "расположенных практически в Печерском районе", продолжают швырять какахами в Рыбальский.
Рыбальский никогда не достроят

То Эврику никогда не достроят, теперь - Рыбальский. Позвольте с вами не согласиться.

Позволяю, берите... Вы и так седой а будите ещё и лысым :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Рыбальский никогда не достроят

То Эврику никогда не достроят, теперь - Рыбальский. Позвольте с вами не согласиться.

Позволяю, берите... Вы и так седой а будите ещё и лысым :)

Я уже наполовину лысый. Так что норм. Прорвемся без потерь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:07

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.

Макс, не беспокойтесь. Лучше подумайте, как заработать на обвале.

Он мастер зарабатывания,скинул прелесть минус 50 к.у.е. плюс отлистал за аренду не понятно сколько и словил рост цены минимум на 50-к от 16-го года,так что надо ещё так уметь петросянить с самим собой)))
Да ребятки,уко строй за 500 у.е. в 2004-м году это было не самое дешёвое предложение на рынке?????
У Максика прорезается конкурент,я смотрел на Олевский уконовострой в 2009-м,так там была цена от 8000 грн метр,это была почти штука у.е. и даже в Вишнёвом готовое стартовало от 1200,новострои от 1000 в стадии роем котлован...Киев стартовал от 1.5 на новострои,а тут по 500 было не самое стрёмное,да дешевле только лавочку в гидропарке можно было арендовать :mrgreen:

п.с. мониторю пару строек для кореша,мало того что падлы повышают цены,так вот ещё и существующие инвесторы на ушах стоят ибо строят со скоростью черепахи :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:18

  Рыба-сом написав:
  X-Fresh написав:
  Рыба-сом написав:сфинктер кагбэ сжимается

Он сожмётся через лет 5 когда минимальный порог входа на кржн будет $100к+

...за хрущ на ДВРЗ! :idea:

За однуху в Сигнатюре, купленную в 2017м за 95... :mrgreen:
барабашов
 
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