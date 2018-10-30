Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке. 2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну. 2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый. 2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин. 2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
)) Отлично подмечено. Просто кто-то увидел окно возможностей и воспользовался (с соответствующими рисками), а кто-то ждал стабильности и гарантий. Мне кажется, мы сейчас на уровне 2001-2002 годов и если не будет сюрпризов и реванша на выборах, то можем ожидать дальнейший рост на 3-5 лет.
В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
airmax78 написав:Вообще забавно, как меняется настроение на ветке. 2015й: ЦП па 1200-1400 - галимая промзона, кому вообще в голову пришло назвать это Централ Парком. Общажка на Подвысоцкого - недоновопечерские липки. Роял Тауэр - что-то Позняки долго строят в последнее время. Парк на крыше? Ну-ну. 2016й: ФК2 - окна в окна - гуано. Роял Тауэр: лифты Мицуи - фу-фу. Там еще и речка под фундаментом. Чикаго - слабое подобие РТ, 140 квартир на этаже на 3 лифта, а ценник со старта невменяемый. 2017й: РТ, конечно, надо было брать. И ЦП. ФК2 - вроде и ничего. Чикага - акуенная. Блиииин. 2018й: Оранж, Свитло Парк - НАДО БРАААААТЬ!!!!
)) Отлично подмечено. Просто кто-то увидел окно возможностей и воспользовался (с соответствующими рисками), а кто-то ждал стабильности и гарантий. Мне кажется, мы сейчас на уровне 2001-2002 годов и если не будет сюрпризов и реванша на выборах, то можем ожидать дальнейший рост на 3-5 лет.
я не думаю что рост будет больше инфляции, в любом случае гривнедепо принесло больше с 2016 года
airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.
Макс, не беспокойтесь. Лучше подумайте, как заработать на обвале.
airmax78 написав:Это пример позитивного мышления. Я вот только не понимаю, почему, на фоне этих замечательных комплексов, "расположенных практически в Печерском районе", продолжают швырять какахами в Рыбальский.
Рыбальский никогда не достроят
То Эврику никогда не достроят, теперь - Рыбальский. Позвольте с вами не согласиться.
Позволяю, берите... Вы и так седой а будите ещё и лысым
airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.
Макс, не беспокойтесь. Лучше подумайте, как заработать на обвале.
Он мастер зарабатывания,скинул прелесть минус 50 к.у.е. плюс отлистал за аренду не понятно сколько и словил рост цены минимум на 50-к от 16-го года,так что надо ещё так уметь петросянить с самим собой))) Да ребятки,уко строй за 500 у.е. в 2004-м году это было не самое дешёвое предложение на рынке????? У Максика прорезается конкурент,я смотрел на Олевский уконовострой в 2009-м,так там была цена от 8000 грн метр,это была почти штука у.е. и даже в Вишнёвом готовое стартовало от 1200,новострои от 1000 в стадии роем котлован...Киев стартовал от 1.5 на новострои,а тут по 500 было не самое стрёмное,да дешевле только лавочку в гидропарке можно было арендовать
п.с. мониторю пару строек для кореша,мало того что падлы повышают цены,так вот ещё и существующие инвесторы на ушах стоят ибо строят со скоростью черепахи