Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:Он мастер зарабатывания,скинул прелесть минус 50 к.у.е. плюс отлистал за аренду не понятно сколько и словил рост цены минимум на 50-к от 16-го года,так что надо ещё так уметь петросянить с самим собой)))
Все что нас не убивает - делает нас сильнее. А умение смеяться над собой еще никому не повердило.
airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
А кто его знает? Я бы через год-два от кризиса не отказалась. Откроется новое окно возможностей.
То как последние месяцы колбасит фондовые рынки, рост %% ставок и разгорающиеся торговые войны намекает нам на то, что 1-2 лет может и не быть. А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.
airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.
Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают. И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс.
то есть даже программерам с зарплатой в 80-120кгрн уже нечего откладывать,ибо всё просирается на финтифлюшки, Хфоны и прочие кредитные Теслы?
airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.
Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают. И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс.
то есть даже программерам с зарплатой в 80-120кгрн уже нечего откладывать,ибо всё просирается на финтифлюшки, Хфоны и прочие кредитные Теслы?
на путешествия еще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Жека79 написав:я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??
можно, через суд, практика такая есть
Но в принципе, если будет сильное желание снести объект, всем этим решениям дают задний ход и легко. Есть опыт сноса дачек в лям зелени у знакомых в подмосковье. ПТНПНХ с братвой решил расчистить берег себе - и вдруг всё сделали по закону, а не по решению суда. И при Лёне бы тоже у нас не церемонились.
а я говорил что осенью каждый лошара будет писать о аживлении С середины лета украинский рынок недвижимости активизировался В третьем квартале 2018 года в Украине нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом.
С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 тыс. 172 договора с недвижимостью, частные - 166 тыс. 99. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.
Всего в июле-сентябре было заключено 180 тыс. 271 сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.