Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.

Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают.

И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс.

то есть даже программерам с зарплатой в 80-120кгрн уже нечего откладывать,ибо всё просирается на финтифлюшки, Хфоны и прочие кредитные Теслы?



на путешествия еще

