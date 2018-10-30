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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:19

  somilitark написав:Он мастер зарабатывания,скинул прелесть минус 50 к.у.е. плюс отлистал за аренду не понятно сколько и словил рост цены минимум на 50-к от 16-го года,так что надо ещё так уметь петросянить с самим собой)))

Все что нас не убивает - делает нас сильнее. А умение смеяться над собой еще никому не повердило.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?


А кто его знает? Я бы через год-два от кризиса не отказалась. Откроется новое окно возможностей.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:22

  Elensk написав:
  airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?


А кто его знает? Я бы через год-два от кризиса не отказалась. Откроется новое окно возможностей.

То как последние месяцы колбасит фондовые рынки, рост %% ставок и разгорающиеся торговые войны намекает нам на то, что 1-2 лет может и не быть. А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:26

  Рыба-сом написав:
  X-Fresh написав:
  Рыба-сом написав:сфинктер кагбэ сжимается

Он сожмётся через лет 5 когда минимальный порог входа на кржн будет $100к+

...за хрущ на ДВРЗ! :idea:

Чому б ні ??? Усе йде до того. "Київ назвали найкомфортнішим містом для життя" https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/31/na ... ichnishim/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:26

  speedsx написав:
  airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.

Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают.
И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс. :shock:

то есть даже программерам с зарплатой в 80-120кгрн уже нечего откладывать,ибо всё просирается на финтифлюшки, Хфоны и прочие кредитные Теслы? :shock:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  speedsx написав:
  airmax78 написав:Вот и я смотрю. Но меня очень сильно беспокоит этот рост всего и вся. Ну не похоже, чтобы это было началом какого-то длительного восходящего тренда. Тучи вокруг сгущаются. Ожидать, что мы проскочим между капель - слишком оптимистично.

Честно говоря, тоже не понимаю. В моем айтишном окружении покупки квартир практически прекратились, за 18-й год никого. Даже некоторые желающие забили и смирились с арендой, забросив планы покупки в дальний ящик. Кстати, цены на аренду - жесть, некоторые и по 19К снимают.
И в это самое время на форумах появляются люди, рассуждающие о преимуществах Варшавского-Плюс. :shock:

то есть даже программерам с зарплатой в 80-120кгрн уже нечего откладывать,ибо всё просирается на финтифлюшки, Хфоны и прочие кредитные Теслы? :shock:


на путешествия еще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:32

  Прохожий написав:
  Жека79 написав:я вам говорю что есть свидетельство на право собственности. вы как думаете его можно получить без ввода дома в эксплуатацию??

можно, через суд, практика такая есть

Но в принципе, если будет сильное желание снести объект, всем этим решениям дают задний ход и легко.
Есть опыт сноса дачек в лям зелени у знакомых в подмосковье. ПТНПНХ с братвой решил расчистить берег себе - и вдруг всё сделали по закону, а не по решению суда. И при Лёне бы тоже у нас не церемонились.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.


Скорее, когда деньги становится страшно тратить :)
У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  airmax78 написав:А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.


Скорее, когда деньги становится страшно тратить :)
У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.


+
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а я говорил что осенью каждый лошара будет писать о аживлении :) С середины лета украинский рынок недвижимости активизировался
В третьем квартале 2018 года в Украине нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом.

С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 тыс. 172 договора с недвижимостью, частные - 166 тыс. 99. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.

Всего в июле-сентябре было заключено 180 тыс. 271 сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.
Оранжевый-хит сезона
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