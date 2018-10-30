RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25272528252925302531>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

велкам ту зе джанглз

1 ноября в центре города ограничат движение транспорта

https://bigkiev.com.ua/content/1-noyabr ... transporta
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 05.06.16
Подякував: 260 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:53

  Оранжевый-хит сезона написав:а я говорил что осенью каждый лошара будет писать о аживлении :) С середины лета украинский рынок недвижимости активизировался
В третьем квартале 2018 года в Украине нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом.

С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 тыс. 172 договора с недвижимостью, частные - 166 тыс. 99. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.

Всего в июле-сентябре было заключено 180 тыс. 271 сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.


Зато в декабре-феврале перед выборами будет тишина, все перейдут в режим ожидания, или в режим удивления от новых платежек за отопления :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28607
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2791 раз.
Подякували: 4602 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:02

  Elensk написав:
  airmax78 написав:А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.


Скорее, когда деньги становится страшно тратить :)
У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.

Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше.
Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.
airmax78
 
Повідомлень: 26538
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше.
Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.


6 лет прошло
ничего не изменилось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 05.06.16
Подякував: 260 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:07

Любителям ЖК возле транспортных магистралей:
http://www.cityscale.com.ua/index.htm?d ... egion=kyiv

К сожалению, станций наблюдения очень мало и детализация оставляет желать лучшего.

Там же карты по стоимости жилья и аренде.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 434
З нами з: 26.02.18
Подякував: 105 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Любителям ЖК возле транспортных магистралей:
http://www.cityscale.com.ua/index.htm?d ... egion=kyiv

К сожалению, станций наблюдения очень мало и детализация оставляет желать лучшего.

Там же карты по стоимости жилья и аренде.


если не секрет, с чем связан столь пристальный интерес к кржн у успешного гастрика?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 05.06.16
Подякував: 260 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:13

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше.
Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.


6 лет прошло
ничего не изменилось

Соврал. Рыбальский появился. Его можно брать, но, конечно, смотря по какой цене. В Одессе - Кандинский - можно брать, но не дороже 1100 за метр.
airmax78
 
Повідомлень: 26538
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:15

  kingkongovets написав:если не секрет, с чем связан столь пристальный интерес к кржн у успешного гастрика?

Любопытство. Ну и рабочий день чем-то разбавить.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 434
З нами з: 26.02.18
Подякував: 105 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене.


В условиях ограниченных ресурсов выбор всегда подразумевает некий компромисс. Я пока не купила квартиру мечты, и может никогда не куплю. Ну и ладно, пусть моя квартира будет не мечтой, а просто достаточно комфортной для меня.
Elensk
 
Повідомлень: 764
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:если не секрет, с чем связан столь пристальный интерес к кржн у успешного гастрика?

Любопытство. Ну и рабочий день чем-то разбавить.


ну и неуверенность в принятом решении, требующая каждодневного подтверждения собственной правоты)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4950
З нами з: 05.06.16
Подякував: 260 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25272528252925302531>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Elensk, X-Fresh і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1168, 1169, 1170
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11699 2090447
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 17:25
kingkongovets
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 183
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.