Додано: Сер 31 жов, 2018 18:49





1 ноября в центре города ограничат движение транспорта



https://bigkiev.com.ua/content/1-noyabr ... transporta велкам ту зе джанглз1 ноября в центре города ограничат движение транспорта

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.