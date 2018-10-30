Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:а я говорил что осенью каждый лошара будет писать о аживлении С середины лета украинский рынок недвижимости активизировался В третьем квартале 2018 года в Украине нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом.
С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 тыс. 172 договора с недвижимостью, частные - 166 тыс. 99. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.
Всего в июле-сентябре было заключено 180 тыс. 271 сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.
Зато в декабре-феврале перед выборами будет тишина, все перейдут в режим ожидания, или в режим удивления от новых платежек за отопления
airmax78 написав:А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.
Скорее, когда деньги становится страшно тратить У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.
Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше. Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.
airmax78 написав:Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше. Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.
6 лет прошло ничего не изменилось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше. Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.
6 лет прошло ничего не изменилось
Соврал. Рыбальский появился. Его можно брать, но, конечно, смотря по какой цене. В Одессе - Кандинский - можно брать, но не дороже 1100 за метр.
airmax78 написав:Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене.
В условиях ограниченных ресурсов выбор всегда подразумевает некий компромисс. Я пока не купила квартиру мечты, и может никогда не куплю. Ну и ладно, пусть моя квартира будет не мечтой, а просто достаточно комфортной для меня.