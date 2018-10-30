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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2528252925302531>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:18

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  airmax78 написав:А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.


Скорее, когда деньги становится страшно тратить :)
У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.

Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше.
Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.

Дык, это ж цена привокзального БПСа в 2013, т.е. реально дёшево по сравнению с теми годами :shock:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В Одессе - Кандинский - можно брать, но не дороже 1100 за метр.


Так выпьем за то, чтобы желания совпадали с возможностями :)
Интересно, как у тебя формируется ощущение справедливой цены? Вот есть рынок, есть цена, есть аналоги в округе. И на основании чего Кандинский на Французском бульваре в парковой зоне может стоить так же, как стоящий рядом ободранный хрущ?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:24

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Elensk написав:Скорее, когда деньги становится страшно тратить :)
У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.

Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше.
Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.

Дык, это ж цена привокзального БПСа в 2013, т.е. реально дёшево по сравнению с теми годами :shock:

Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:31

  kingkongovets написав:
Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:если не секрет, с чем связан столь пристальный интерес к кржн у успешного гастрика?

Любопытство. Ну и рабочий день чем-то разбавить.


ну и неуверенность в принятом решении, требующая каждодневного подтверждения собственной правоты)

Смотря о каком решении идет речь :)
Если о решении переехать, то никакой неуверенности нет и в помине. Даже если произойдет чудо и в Украине жизнь станет спокойнее и сытнее, жалеть о переезде точно не буду. Да и вернуться всегда можно, если что. Я ж не в рабстве, паспорт с собой.
Если о решении слить свою квартиру в 2018 году, то тут, в теории, можно было бы еще поиграться какое-то время в мелкого лендлордика. Но т.к. объект не инвестиционный, а единственная семейная недвижимость, то рисковать будущим семьи не имею права, нужно действовать наверняка. Червячок не гложет, как-то не имею склонности долго жалеть о принятых решениях или упущенных возможностях. Да и сумма там совсем не та, чтобы сильно переживать. Но любопытство относительно дальнейшего развития ситуации на КРЖН присутствует.
В чем есть неуверенность, так это в подходящести момента для впрыгивания в польский бетон. Но окончательного решения пока нет, да и явно не на этом форуме ответы искать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:31

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:[quote="4486878:Elensk"
Скорее, когда деньги становится страшно тратить :)
У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.[/quote
Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше.
Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.

Дык, это ж цена привокзального БПСа в 2013, т.е. реально дёшево по сравнению с теми годами :shock:

Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".

У Вас почему-то какое-то нездоровое желание купить именно дешевле рынка. Хотя Голосеево покупали дороже указанных цен и религия позволяла.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:
Gastarbaiter написав:[quote="4486915:kingkongovets"]
если не секрет, с чем связан столь пристальный интерес к кржн у успешного гастрика?

Любопытство. Ну и рабочий день чем-то разбавить.


ну и неуверенность в принятом решении, требующая каждодневного подтверждения собственной правоты)

Смотря о каком решении идет речь :)
Если о решении переехать, то никакой неуверенности нет и в помине. Даже если произойдет чудо и в Украине жизнь станет спокойнее и сытнее, жалеть о переезде точно не буду. Да и вернуться всегда можно, если что. Я ж не в рабстве, паспорт с собой.
Если о решении слить свою квартиру в 2018 году, то тут, в теории, можно было бы еще поиграться какое-то время в мелкого лендлордика. Но т.к. объект не инвестиционный, а единственная семейная недвижимость, то рисковать будущим семьи не имею права, нужно действовать наверняка. Червячок не гложет, как-то не имею склонности долго жалеть о принятых решениях или упущенных возможностях. Да и сумма там совсем не та, чтобы сильно переживать. Но любопытство относительно дальнейшего развития ситуации на КРЖН присутствует.
В чем есть неуверенность, так это в подходящести момента для впрыгивания в польский бетон. Но окончательного решения пока нет, да и явно не на этом форуме ответы искать.[/quote]

+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:34

  airmax78 написав:Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".

инсайд по ЦП: куплена знакомым 1к в отдельной свечке на 11 этаже 50 метров за 122к
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

думаю через 5 лет 1к в цп с ремонтом будут стоить 250к
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:У Вас почему-то какое-то нездоровое желание купить именно дешевле рынка. Хотя Голосеево покупали дороже указанных цен и религия позволяла.


нездоровое? почему?
он же одессит, не наипав всех они впадают в уныние и депрессию, шо вас так удивляет?
вот еленск раз за разом радует, удивительно трезвое мышление, хотя и тоже одесситка, да к тому же дама
всегда мечтал быть женатым на одесситке)))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:40

  Gastarbaiter написав:Смотря о каком решении идет речь :)
Если о решении переехать, то никакой неуверенности нет и в помине. Даже если произойдет чудо и в Украине жизнь станет спокойнее и сытнее, жалеть о переезде точно не буду. Да и вернуться всегда можно, если что. Я ж не в рабстве, паспорт с собой.
Если о решении слить свою квартиру в 2018 году, то тут, в теории, можно было бы еще поиграться какое-то время в мелкого лендлордика. Но т.к. объект не инвестиционный, а единственная семейная недвижимость, то рисковать будущим семьи не имею права, нужно действовать наверняка. Червячок не гложет, как-то не имею склонности долго жалеть о принятых решениях или упущенных возможностях. Да и сумма там совсем не та, чтобы сильно переживать. Но любопытство относительно дальнейшего развития ситуации на КРЖН присутствует.
В чем есть неуверенность, так это в подходящести момента для впрыгивания в польский бетон. Но окончательного решения пока нет, да и явно не на этом форуме ответы искать.


Такі однозначні пости про п..ц країні Україна. А тут бац, і немає впевненості...

Ви такі ржачні жертви апокаліпсису. Аж до сміху боляче яка стандартна поведінка:-)
Всім процвітання!
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