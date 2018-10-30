Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.
Скорее, когда деньги становится страшно тратить У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.
Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше. Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.
Дык, это ж цена привокзального БПСа в 2013, т.е. реально дёшево по сравнению с теми годами
airmax78 написав:В Одессе - Кандинский - можно брать, но не дороже 1100 за метр.
Так выпьем за то, чтобы желания совпадали с возможностями Интересно, как у тебя формируется ощущение справедливой цены? Вот есть рынок, есть цена, есть аналоги в округе. И на основании чего Кандинский на Французском бульваре в парковой зоне может стоить так же, как стоящий рядом ободранный хрущ?
Elensk написав:Скорее, когда деньги становится страшно тратить У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.
Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше. Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.
Дык, это ж цена привокзального БПСа в 2013, т.е. реально дёшево по сравнению с теми годами
Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".
kingkongovets написав:если не секрет, с чем связан столь пристальный интерес к кржн у успешного гастрика?
Любопытство. Ну и рабочий день чем-то разбавить.
ну и неуверенность в принятом решении, требующая каждодневного подтверждения собственной правоты)
Смотря о каком решении идет речь Если о решении переехать, то никакой неуверенности нет и в помине. Даже если произойдет чудо и в Украине жизнь станет спокойнее и сытнее, жалеть о переезде точно не буду. Да и вернуться всегда можно, если что. Я ж не в рабстве, паспорт с собой. Если о решении слить свою квартиру в 2018 году, то тут, в теории, можно было бы еще поиграться какое-то время в мелкого лендлордика. Но т.к. объект не инвестиционный, а единственная семейная недвижимость, то рисковать будущим семьи не имею права, нужно действовать наверняка. Червячок не гложет, как-то не имею склонности долго жалеть о принятых решениях или упущенных возможностях. Да и сумма там совсем не та, чтобы сильно переживать. Но любопытство относительно дальнейшего развития ситуации на КРЖН присутствует. В чем есть неуверенность, так это в подходящести момента для впрыгивания в польский бетон. Но окончательного решения пока нет, да и явно не на этом форуме ответы искать.
airmax78 написав:[quote="4486878:Elensk" Скорее, когда деньги становится страшно тратить У тебя же были деньги в 2016, но ты с ними и остался, как и многие. А когда стало поспокойней их начали вынимать из под матрасов.[/quote Мне не страшно было в 2016м - цены, просто, на то, что мне нравилось, уже сильно отросли. Когда убедился, что они и дальше продолжают расти - пришлось покупать то, что осталось по текущим ценам. Сейчас, если выбирать для себя, вообще ничего не вижу по более-менее нормальной цене. Все начинается от 1800 за метр и выше. Кстати, не вижу ни в Киеве, ни, тем более, в Одессе.
Дык, это ж цена привокзального БПСа в 2013, т.е. реально дёшево по сравнению с теми годами
Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".
У Вас почему-то какое-то нездоровое желание купить именно дешевле рынка. Хотя Голосеево покупали дороже указанных цен и религия позволяла.
Gastarbaiter написав:[quote="4486915:kingkongovets"] если не секрет, с чем связан столь пристальный интерес к кржн у успешного гастрика?
Любопытство. Ну и рабочий день чем-то разбавить.
ну и неуверенность в принятом решении, требующая каждодневного подтверждения собственной правоты)
Смотря о каком решении идет речь Если о решении переехать, то никакой неуверенности нет и в помине. Даже если произойдет чудо и в Украине жизнь станет спокойнее и сытнее, жалеть о переезде точно не буду. Да и вернуться всегда можно, если что. Я ж не в рабстве, паспорт с собой. Если о решении слить свою квартиру в 2018 году, то тут, в теории, можно было бы еще поиграться какое-то время в мелкого лендлордика. Но т.к. объект не инвестиционный, а единственная семейная недвижимость, то рисковать будущим семьи не имею права, нужно действовать наверняка. Червячок не гложет, как-то не имею склонности долго жалеть о принятых решениях или упущенных возможностях. Да и сумма там совсем не та, чтобы сильно переживать. Но любопытство относительно дальнейшего развития ситуации на КРЖН присутствует. В чем есть неуверенность, так это в подходящести момента для впрыгивания в польский бетон. Но окончательного решения пока нет, да и явно не на этом форуме ответы искать.[/quote]
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:У Вас почему-то какое-то нездоровое желание купить именно дешевле рынка. Хотя Голосеево покупали дороже указанных цен и религия позволяла.
нездоровое? почему? он же одессит, не наипав всех они впадают в уныние и депрессию, шо вас так удивляет? вот еленск раз за разом радует, удивительно трезвое мышление, хотя и тоже одесситка, да к тому же дама всегда мечтал быть женатым на одесситке)))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Gastarbaiter написав:Смотря о каком решении идет речь Если о решении переехать, то никакой неуверенности нет и в помине. Даже если произойдет чудо и в Украине жизнь станет спокойнее и сытнее, жалеть о переезде точно не буду. Да и вернуться всегда можно, если что. Я ж не в рабстве, паспорт с собой. Если о решении слить свою квартиру в 2018 году, то тут, в теории, можно было бы еще поиграться какое-то время в мелкого лендлордика. Но т.к. объект не инвестиционный, а единственная семейная недвижимость, то рисковать будущим семьи не имею права, нужно действовать наверняка. Червячок не гложет, как-то не имею склонности долго жалеть о принятых решениях или упущенных возможностях. Да и сумма там совсем не та, чтобы сильно переживать. Но любопытство относительно дальнейшего развития ситуации на КРЖН присутствует. В чем есть неуверенность, так это в подходящести момента для впрыгивания в польский бетон. Но окончательного решения пока нет, да и явно не на этом форуме ответы искать.
Такі однозначні пости про п..ц країні Україна. А тут бац, і немає впевненості...
Ви такі ржачні жертви апокаліпсису. Аж до сміху боляче яка стандартна поведінка:-)