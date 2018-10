Додано: Сер 31 жов, 2018 19:32

если не секрет, с чем связан столь пристальный интерес к кржн у успешного гастрика?

ну и неуверенность в принятом решении, требующая каждодневного подтверждения собственной правоты)

Смотря о каком решении идет речь

Если о решении переехать, то никакой неуверенности нет и в помине. Даже если произойдет чудо и в Украине жизнь станет спокойнее и сытнее, жалеть о переезде точно не буду. Да и вернуться всегда можно, если что. Я ж не в рабстве, паспорт с собой.

Если о решении слить свою квартиру в 2018 году, то тут, в теории, можно было бы еще поиграться какое-то время в мелкого лендлордика. Но т.к. объект не инвестиционный, а единственная семейная недвижимость, то рисковать будущим семьи не имею права, нужно действовать наверняка. Червячок не гложет, как-то не имею склонности долго жалеть о принятых решениях или упущенных возможностях. Да и сумма там совсем не та, чтобы сильно переживать. Но любопытство относительно дальнейшего развития ситуации на КРЖН присутствует.

