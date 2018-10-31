RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 252925302531253225332534>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46

  X-Fresh написав:думаю через 5 лет 1к в цп с ремонтом будут стоить 250к


в мемориз :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28612
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2791 раз.
Подякували: 4602 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:54

  airmax78 написав:Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".


Самое неприятное заключается в том, что с улучшением ситуации и развитием экономики именно ваш сегмент будет дорожать быстрее чем эконом.общажки. Просто потому, что таких домов мало.
Elensk
 
Повідомлень: 771
З нами з: 03.03.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Купизалог
15 мин. ·

г. Кривой Рог

Трехкомнатная квартира общей площадью 62,5 кв.м., которая состоит из: первая комната – 17,2 кв.м., вторая комната – 7,4 кв.м., третья комната – 12,5 кв.м., кухня – 9,0 кв.м., ванная комната – 2,5 кв.м., коридор – 8,3 кв.м., лоджия – 1,4 кв.м., лоджия – 2,8 кв.м., встроенный шкаф – 0,6 кв.м., уборная – 0,8 кв.м. Квартира расположена на 7 этаже, 9-ти этажного дома.
Оконные проемы - металлопластиковые. Ремонт с применением строительных материалов средней стоимости и качества. Квартира в хорошем состоянии, не требует ремонта. Подведены все коммуникации. Район с развитой инфраструктурой. Удобная транспортная развязка.

Общая площадь: 62,5 кв.м.
Стоимость за 1 кв.м: 157 $
Общая стоимость: 274 961,00 грн.
Расположение: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Лесового, д. 8, кв. 61
Дата проведения торгов: 26.11.2018 года
X-Fresh
 
Повідомлень: 529
З нами з: 17.05.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:14

  Первый написав: Такі однозначні пости про п..ц країні Україна. А тут бац, і немає впевненості...

Ви такі ржачні жертви апокаліпсису. Аж до сміху боляче яка стандартна поведінка:-)

Каким боком п...ц Украине к переоцененности польского бетона?
Твои потуги выдавить очередную гадость кроме снисходительной усмешки ничего не вызывают.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 436
З нами з: 26.02.18
Подякував: 105 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

то, шо чуть было не построили на месте кинотеатра зоряный и фонтана перед ним

ЗображенняЗображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 05.06.16
Подякував: 260 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:18

Еще может быть все впереди )))
Только с модными МОПами и этажность повыше
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28612
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2791 раз.
Подякували: 4602 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:27

  Elensk написав:
  airmax78 написав:В Одессе - Кандинский - можно брать, но не дороже 1100 за метр.


Так выпьем за то, чтобы желания совпадали с возможностями :)
Интересно, как у тебя формируется ощущение справедливой цены? Вот есть рынок, есть цена, есть аналоги в округе. И на основании чего Кандинский на Французском бульваре в парковой зоне может стоить так же, как стоящий рядом ободранный хрущ?

Да мне, честно говоря, даже не интересно сколько "стоит" стоящий рядом ободранный хрущ. Как по мне - у него нет цены, т.к. он мне он даром не нужен. А глядя на лопающийся от количества новостроев одесский рынок + принимая во внимание риски инвестирования в котлован на сегодняшний день, дороже 1100 даже за Кандинский я платить не готов. Не будет такой цены - ну х с ним. Не куплю. Будет - хорошо, куплю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 26546
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:30

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Дык, это ж цена привокзального БПСа в 2013, т.е. реально дёшево по сравнению с теми годами :shock:

Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".

У Вас почему-то какое-то нездоровое желание купить именно дешевле рынка. Хотя Голосеево покупали дороже указанных цен и религия позволяла.

Это самое здоровое желание, которое только может быть. На этой ветке, НИКТО из тех, кто делает реальные деньги на недвиге не покупает "по рынку". Только лохи. Результат покупки "по рынку" Голосухи - всем известен. Больше такого опыта - не хочу. Учусь на своих ошибках.
airmax78
 
Повідомлень: 26546
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:31

  kingkongovets написав:то, шо чуть было не построили на месте кинотеатра зоряный и фонтана перед ним

ЗображенняЗображення


построят. уже разбирают зоряній
X-Fresh
 
Повідомлень: 529
З нами з: 17.05.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:32

  Gastarbaiter написав:
  Первый написав: Такі однозначні пости про п..ц країні Україна. А тут бац, і немає впевненості...

Ви такі ржачні жертви апокаліпсису. Аж до сміху боляче яка стандартна поведінка:-)

Каким боком п...ц Украине к переоцененности польского бетона?
Твои потуги выдавить очередную гадость кроме снисходительной усмешки ничего не вызывают.


:mrgreen:

Не комплексуй. Ти не унікальний. Хомяк третій рік забиває вікна, але чабани не продає. Так і ти, україни пісець, але прелесть не продам.
Це стандартна поведінка. Чомусь люди думають що чим більше налить омна на гілці тим краще ... для купівлі квартири, обґрунтування виїзду, поїздок на полуниць і просто для виправдання своєї ліні.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 31 жов, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13464
З нами з: 27.10.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1758 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 252925302531253225332534>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Elensk, Financial Expert, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1169, 1170, 1171
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11700 2090515
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 20:59
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167528
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63199)
31.10.2018 21:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.