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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:46
Живите своим умом!
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:54
Самое неприятное заключается в том, что с улучшением ситуации и развитием экономики именно ваш сегмент будет дорожать быстрее чем эконом.общажки. Просто потому, что таких домов мало.
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Купизалог
15 мин. ·
г. Кривой Рог
Трехкомнатная квартира общей площадью 62,5 кв.м., которая состоит из: первая комната – 17,2 кв.м., вторая комната – 7,4 кв.м., третья комната – 12,5 кв.м., кухня – 9,0 кв.м., ванная комната – 2,5 кв.м., коридор – 8,3 кв.м., лоджия – 1,4 кв.м., лоджия – 2,8 кв.м., встроенный шкаф – 0,6 кв.м., уборная – 0,8 кв.м. Квартира расположена на 7 этаже, 9-ти этажного дома.
Оконные проемы - металлопластиковые. Ремонт с применением строительных материалов средней стоимости и качества. Квартира в хорошем состоянии, не требует ремонта. Подведены все коммуникации. Район с развитой инфраструктурой. Удобная транспортная развязка.
Общая площадь: 62,5 кв.м.
Стоимость за 1 кв.м: 157 $
Общая стоимость: 274 961,00 грн.
Расположение: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Лесового, д. 8, кв. 61
Дата проведения торгов: 26.11.2018 года
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:14
Каким боком п...ц Украине к переоцененности польского бетона?
Твои потуги выдавить очередную гадость кроме снисходительной усмешки ничего не вызывают.
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то, шо чуть было не построили на месте кинотеатра зоряный и фонтана перед ним
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:18
Еще может быть все впереди )))
Только с модными МОПами и этажность повыше
Живите своим умом!
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:27
Да мне, честно говоря, даже не интересно сколько "стоит" стоящий рядом ободранный хрущ. Как по мне - у него нет цены, т.к. он мне он даром не нужен. А глядя на лопающийся от количества новостроев одесский рынок + принимая во внимание риски инвестирования в котлован на сегодняшний день, дороже 1100 даже за Кандинский я платить не готов. Не будет такой цены - ну х с ним. Не куплю. Будет - хорошо, куплю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:30
Это самое здоровое желание, которое только может быть. На этой ветке, НИКТО из тех, кто делает реальные деньги на недвиге не покупает "по рынку". Только лохи. Результат покупки "по рынку" Голосухи - всем известен. Больше такого опыта - не хочу. Учусь на своих ошибках.
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:31
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:32
Не комплексуй. Ти не унікальний. Хомяк третій рік забиває вікна, але чабани не продає. Так і ти, україни пісець, але прелесть не продам.
Це стандартна поведінка. Чомусь люди думають що чим більше налить омна на гілці тим краще ... для купівлі квартири, обґрунтування виїзду, поїздок на полуниць і просто для виправдання своєї ліні.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 31 жов, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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