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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:34
Elensk написав: airmax78 написав:
Пля, да я все никак не отвыкну от ценовой линейки 2015го года: когда ЦП по 1200 - это "дорого - надо подумать".
Самое неприятное заключается в том, что с улучшением ситуации и развитием экономики именно ваш сегмент будет дорожать быстрее чем эконом.общажки. Просто потому, что таких домов мало.
Не хочу тут сильно зрадойопствовать, но о серьезном улучшении ситуации нам, пока, говорить ранова-то.
Кстати, сегодня Порох подписал Закон о защите прав кредиторов. Это реальная перемога.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:36
Очень жаль, что не построили - выглядит красиво, в отличие от фонтана и Зоряного.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 31 жов, 2018 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:36
Первый написав:
Не комплексуй. Ти не унікальний. Хомяк третій рік забиває вікна, але чабани не продає. Так і ти, україни пісець, але прелесть не продам.
Це стандартна поведінка. Чомусь люди думають що чим більше налить одна на гілці тим краще ...
Читать научись
"Прэлесць" уже продана
Пук в лужу засчитан.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:38
airmax78 написав:Это самое здоровое желание, которое только может быть. На этой ветке, НИКТО из тех, кто делает реальные деньги на недвиге не покупает "по рынку". Только лохи. Результат покупки "по рынку" Голосухи - всем известен. Больше такого опыта - не хочу. Учусь на своих ошибках.
он так ничего и не понял
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:44
airmax78 написав:
Да мне, честно говоря, даже не интересно сколько "стоит" стоящий рядом ободранный хрущ. Как по мне - у него нет цены, т.к. он мне он даром не нужен. А глядя на лопающийся от количества новостроев одесский рынок + принимая во внимание риски инвестирования в котлован на сегодняшний день, дороже 1100 даже за Кандинский я платить не готов. Не будет такой цены - ну х с ним. Не куплю. Будет - хорошо, куплю.
Тоже метод. Выставлять целевой уровень. Главное, его потом придерживаться.
Я в 2007 году для себя решила, что справедливая цена для средней квартиры в Одессе с бюджетным, но свежим ремонтом 800-1000 у.е., без ремонта 600-800 за м2. И несколько лет просто складировала деньги на депозиты. Все покупки с 2007 были сделаны именно в таком диапазоне.
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Elensk
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:45
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Это самое здоровое желание, которое только может быть. [b{На этой ветке, НИКТО из тех, кто делает реальные деньги на недвиге не покупает "по рынку". Только лохи. [\b]Результат покупки "по рынку" Голосухи - всем известен. Больше такого опыта - не хочу. Учусь на своих ошибках.
он так ничего и не понял
уникальный тип
Я все понял. Плохой объект по плохой цене в неудачное время. Результат покупки "по рынку" - минус полтос. Каждый штуцер, на который я бы отжал этого жлоба, продававшего мне Голосуху (а это было вполне реально сделать) - это уменьшение моего убытка. Я развесил уши, поддался эмоциям, а тут еще и форс мажор. Результат: отгреб по полной.
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airmax78
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:48
kingkongovets написав:
он так ничего и не понял
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Просто у него другая база отсчета. Обычно считают от аналогов в данный момент времени, а он считает от прошлых или будущих периодов, поэтому не попадает в момент.
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Elensk
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:50
airmax78 написав:
поддался эмоциям
ключевое
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:51
Elensk написав: airmax78 написав:
поддался эмоциям
ключевое
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:52
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Это самое здоровое желание, которое только может быть. [b{На этой ветке, НИКТО из тех, кто делает реальные деньги на недвиге не покупает "по рынку". Только лохи. [\b]Результат покупки "по рынку" Голосухи - всем известен. Больше такого опыта - не хочу. Учусь на своих ошибках.
он так ничего и не понял
уникальный тип
Я все понял. Плохой объект по плохой цене в неудачное время. Результат покупки "по рынку" - минус полтос. Каждый штуцер, на который я бы отжал этого жлоба, продававшего мне Голосуху (а это было вполне реально сделать) - это уменьшение моего убытка. Я развесил уши, поддался эмоциям, а тут еще и форс мажор. Результат: отгреб по полной.
Я не понял , с 2015 все ж подорожало по словам многих экспертов этого форума на 50% , как можно было влететь на полтос ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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