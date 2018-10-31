Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: он так ничего и не понял уникальный тип
Я все понял. Плохой объект по плохой цене в неудачное время. Результат покупки "по рынку" - минус полтос. Каждый штуцер, на который я бы отжал этого жлоба, продававшего мне Голосуху (а это было вполне реально сделать) - это уменьшение моего убытка. Я развесил уши, поддался эмоциям, а тут еще и форс мажор. Результат: отгреб по полной.
Я не понял , с 2015 все ж подорожало по словам многих экспертов этого форума на 50% , как можно было влететь на полтос ?
Подорожало, но ДАЛЕКО не все. Хотя, если верить тому, что тут пишут, в последнее время уже и шлак начал дорожать (хотя для этого особых причин я не вижу). Голосуха даунгрейдилась из бизнес-класса в комфорт и не выдержала конкуренции с промзоной на Лыбидской АКА "Серебряная миля". Но, вполне допускаю, что если Серебряная миля продолжит дорожать сегодняшними темпами, то и Голосуха еще может восстановиться. P.S. Повторюсь, я очень рад, что нашел в себе силы фиксануть этого лося.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:он так ничего и не понял уникальный тип
Просто у него другая база отсчета. Обычно считают от аналогов в данный момент времени, а он считает от прошлых или будущих периодов, поэтому не попадает в момент.
Я очень гибкий в части базы отсчета. Но, ИМХО, ситуация не та, чтобы сейчас выкладывать па1500+ баксов за котлован в Одессе или в Киеве, пусть даже это котлован под будущими модными мопами и в очень хорошем месте. P.S. Вы то сами уже не готовы покупать Времена года по сегодняшнему прайсу. А говорите, что у меня "база отсчета сдвинулась"
kingkongovets написав:он так ничего и не понял уникальный тип
Просто у него другая база отсчета. Обычно считают от аналогов в данный момент времени, а он считает от прошлых или будущих периодов, поэтому не попадает в момент.
Я очень гибкий в части базы отсчета. Но, ИМХО, ситуация не та, чтобы сейчас выкладывать па1500+ баксов за котлован в Одессе или в Киеве, пусть даже это котлован под будущими модными мопами и в очень хорошем месте. P.S. Вы то сами уже не готовы покупать Времена года по сегодняшнему прайсу. А говорите, что у меня "база отсчета сдвинулась"
airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?
А кто его знает? Я бы через год-два от кризиса не отказалась. Откроется новое окно возможностей.
То как последние месяцы колбасит фондовые рынки, рост %% ставок и разгорающиеся торговые войны намекает нам на то, что 1-2 лет может и не быть. А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.
Голосуха даунгрейдилась из бизнес-класса в комфорт и не выдержала конкуренции с промзоной на Лыбидской АКА "Серебряная миля". Но, вполне допускаю, что если Серебряная миля продолжит дорожать сегодняшними темпами, то и Голосуха еще может восстановиться.
airmax78 написав:P.S. Вы то сами уже не готовы покупать Времена года по сегодняшнему прайсу. А говорите, что у меня "база отсчета сдвинулась"
Да, не готова. Потому что как инвестиция они уже потенциал исчерпали, а как для себя я уже взяла. Если бы сейчас покупала для себя, то рассматривала бы в первую очередь, даже по 1100. При этом взяла почти по 800 ЖК ниже классом, что на 20% дороже того, во что мне обошлись Сезоны.