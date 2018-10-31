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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Я не понял , с 2015 все ж подорожало по словам многих экспертов этого форума на 50% , как можно было влететь на полтос ?


жиденький)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:59

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
он так ничего и не понял
уникальный тип

Я все понял. Плохой объект по плохой цене в неудачное время. Результат покупки "по рынку" - минус полтос. Каждый штуцер, на который я бы отжал этого жлоба, продававшего мне Голосуху (а это было вполне реально сделать) - это уменьшение моего убытка. Я развесил уши, поддался эмоциям, а тут еще и форс мажор. Результат: отгреб по полной.


Я не понял , с 2015 все ж подорожало по словам многих экспертов этого форума на 50% , как можно было влететь на полтос ?

Подорожало, но ДАЛЕКО не все. Хотя, если верить тому, что тут пишут, в последнее время уже и шлак начал дорожать (хотя для этого особых причин я не вижу). Голосуха даунгрейдилась из бизнес-класса в комфорт и не выдержала конкуренции с промзоной на Лыбидской АКА "Серебряная миля". Но, вполне допускаю, что если Серебряная миля продолжит дорожать сегодняшними темпами, то и Голосуха еще может восстановиться.
P.S. Повторюсь, я очень рад, что нашел в себе силы фиксануть этого лося.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:01

  Elensk написав:
  kingkongovets написав:он так ничего и не понял
уникальный тип


Просто у него другая база отсчета. Обычно считают от аналогов в данный момент времени, а он считает от прошлых или будущих периодов, поэтому не попадает в момент.

Я очень гибкий в части базы отсчета. Но, ИМХО, ситуация не та, чтобы сейчас выкладывать па1500+ баксов за котлован в Одессе или в Киеве, пусть даже это котлован под будущими модными мопами и в очень хорошем месте.
P.S. Вы то сами уже не готовы покупать Времена года по сегодняшнему прайсу. А говорите, что у меня "база отсчета сдвинулась" :)
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:09

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  kingkongovets написав:он так ничего и не понял
уникальный тип


Просто у него другая база отсчета. Обычно считают от аналогов в данный момент времени, а он считает от прошлых или будущих периодов, поэтому не попадает в момент.

Я очень гибкий в части базы отсчета. Но, ИМХО, ситуация не та, чтобы сейчас выкладывать па1500+ баксов за котлован в Одессе или в Киеве, пусть даже это котлован под будущими модными мопами и в очень хорошем месте.
P.S. Вы то сами уже не готовы покупать Времена года по сегодняшнему прайсу. А говорите, что у меня "база отсчета сдвинулась" :)

по 1500 можно домик построить
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:10

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  airmax78 написав:В 2001м до глобального мирового кризиса оставалось 7 лет. 7 лет безудержного роста. А сколько нам осталось сейчас до следующего глобального кризиса? Месяц? Год?


А кто его знает? Я бы через год-два от кризиса не отказалась. Откроется новое окно возможностей.

То как последние месяцы колбасит фондовые рынки, рост %% ставок и разгорающиеся торговые войны намекает нам на то, что 1-2 лет может и не быть. А окно возможностей, как обычно, откроется тогда, когда у большинства все деньги будут в чем-то связаны надолго.

Если изучить историю мировых кризисов и президентов США, то есть зависимость что это происходило во времена республиканцев.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%A8%D0%90


https://ria.ru/crisis_spravki/20080917/151357556.html :?
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:15

airmax78

Голосуха даунгрейдилась из бизнес-класса в комфорт и не выдержала конкуренции с промзоной на Лыбидской АКА "Серебряная миля". Но, вполне допускаю, что если Серебряная миля продолжит дорожать сегодняшними темпами, то и Голосуха еще может восстановиться.


Можно перевод для чайников ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вот еленск раз за разом радует, удивительно трезвое мышление, хотя и тоже одесситка, да к тому же дама
всегда мечтал быть женатым на одесситке)))

Дык, а вдруг? ;)
"КРЖН нас связалааааа..." :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Книга про Киев https://the-city.kiev.ua/ru/book/bedy-y ... RQicPP7ZaU
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:19

  airmax78 написав:P.S. Вы то сами уже не готовы покупать Времена года по сегодняшнему прайсу. А говорите, что у меня "база отсчета сдвинулась" :)


Да, не готова. Потому что как инвестиция они уже потенциал исчерпали, а как для себя я уже взяла. Если бы сейчас покупала для себя, то рассматривала бы в первую очередь, даже по 1100.
При этом взяла почти по 800 ЖК ниже классом, что на 20% дороже того, во что мне обошлись Сезоны.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:21

  Рыба-сом написав:Дык, а вдруг? ;)
"КРЖН нас связалааааа..." :mrgreen:


Расслабьтесь. У меня внук скоро в школу пойдет.
Elensk
 
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