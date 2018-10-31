Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:P.S. Вы то сами уже не готовы покупать Времена года по сегодняшнему прайсу. А говорите, что у меня "база отсчета сдвинулась"
Да, не готова. Потому что как инвестиция они уже потенциал исчерпали, а как для себя я уже взяла. Если бы сейчас покупала для себя, то рассматривала бы в первую очередь, даже по 1100. При этом взяла почти по 800 ЖК ниже классом, что на 20% дороже того, во что мне обошлись Сезоны.
Покупка "для себя" - это уже эмоции. Отказать. А по 800 котлован рядом с Чудом Юдом - не факт что хороший вариант. По чем сейчас Мандарин?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Покупка "для себя" - это уже эмоции. Отказать.
Почему эмоции? Это потребление. Я же не рассматриваю красивый кусок мяса на стейк с точки зрения "сколько я на нем заработаю, если перепродам?". Для себя я выбираю то, что мне удобно, нравится и доставляет удовольствие. В рамках своих возможностей, конечно.
ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" возобновило энергоснабжение жилых зданий по ул. Харьковское шоссе 19 и 19-А (ЖК "Мега-Сити") в Киеве после достижения договоренностей с обслуживающим их ООО "Дом-Сервис 19" относительно графика погашения задолженности в размере 3 млн грн.
Как сообщила пресс-служба компании, "Дом-Сервис 19" должен оплатить общую сумму долга, которую было решено разбить на пропорциональные платежи, до 1 июля 2019 года.
"Первый транш в сумме около 250 тыс. грн. от ООО "Дом-Сервис 19" поступил уже сегодня. Остальные средства – около 2,7 млн грн – будут выплачены в течение установленного срока. Поэтому, согласно договоренностям, энергетики восстановили электроснабжение домов 19 и 19А на Харьковском шоссе", – отмечено в сообщении.
Жека79 А что там на самом деле порешали ОСББ с Дом-Сервис ?
airmax78 написав:Покупка "для себя" - это уже эмоции. Отказать.
Почему эмоции? Это потребление. Я же не рассматриваю красивый кусок мяса на стейк с точки зрения "сколько я на нем заработаю, если перепродам?". Для себя я выбираю то, что мне удобно, нравится и доставляет удовольствие. В рамках своих возможностей, конечно.
Так в Одессе вообще такого нет, что хотелось бы "для себя" купить. От слова совсем. Ну, может только Кандинский и то, те дома, которые еще не выставили на продажу. Но и Кандинский - это кот в мешке. Наобещали-то они много, но что в реале будет - хз. Заканчиваем про Одессу, пока нас тут не начали посылать.
Голосуха даунгрейдилась из бизнес-класса в комфорт и не выдержала конкуренции с промзоной на Лыбидской АКА "Серебряная миля". Но, вполне допускаю, что если Серебряная миля продолжит дорожать сегодняшними темпами, то и Голосуха еще может восстановиться.
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Можно перевод для чайников ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 31 жов, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Голосуха даунгрейдилась из бизнес-класса в комфорт и не выдержала конкуренции с промзоной на Лыбидской АКА "Серебряная миля". Но, вполне допускаю, что если Серебряная миля продолжит дорожать сегодняшними темпами, то и Голосуха еще может восстановиться.