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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:24

  Elensk написав:
  airmax78 написав:P.S. Вы то сами уже не готовы покупать Времена года по сегодняшнему прайсу. А говорите, что у меня "база отсчета сдвинулась" :)


Да, не готова. Потому что как инвестиция они уже потенциал исчерпали, а как для себя я уже взяла. Если бы сейчас покупала для себя, то рассматривала бы в первую очередь, даже по 1100.
При этом взяла почти по 800 ЖК ниже классом, что на 20% дороже того, во что мне обошлись Сезоны.

Покупка "для себя" - это уже эмоции. Отказать. А по 800 котлован рядом с Чудом Юдом - не факт что хороший вариант. По чем сейчас Мандарин?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 31 жов, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:28

  airmax78 написав:Покупка "для себя" - это уже эмоции. Отказать.


Почему эмоции? Это потребление. Я же не рассматриваю красивый кусок мяса на стейк с точки зрения "сколько я на нем заработаю, если перепродам?". Для себя я выбираю то, что мне удобно, нравится и доставляет удовольствие. В рамках своих возможностей, конечно.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:31

  airmax78 написав:А по 800 котлован рядом с Чудом Юдом - не факт что хороший вариант. По чем сейчас Мандарин?


1000-1100. При этом аренда в них будет практически одинаковая. Это если не получится по 900-950 через год слить.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:35

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" возобновило энергоснабжение жилых зданий по ул. Харьковское шоссе 19 и 19-А (ЖК "Мега-Сити") в Киеве после достижения договоренностей с обслуживающим их ООО "Дом-Сервис 19" относительно графика погашения задолженности в размере 3 млн грн.

Как сообщила пресс-служба компании, "Дом-Сервис 19" должен оплатить общую сумму долга, которую было решено разбить на пропорциональные платежи, до 1 июля 2019 года.

"Первый транш в сумме около 250 тыс. грн. от ООО "Дом-Сервис 19" поступил уже сегодня. Остальные средства – около 2,7 млн грн – будут выплачены в течение установленного срока. Поэтому, согласно договоренностям, энергетики восстановили электроснабжение домов 19 и 19А на Харьковском шоссе", – отмечено в сообщении.


Жека79
А что там на самом деле порешали ОСББ с Дом-Сервис ?
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:39

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Покупка "для себя" - это уже эмоции. Отказать.


Почему эмоции? Это потребление. Я же не рассматриваю красивый кусок мяса на стейк с точки зрения "сколько я на нем заработаю, если перепродам?". Для себя я выбираю то, что мне удобно, нравится и доставляет удовольствие. В рамках своих возможностей, конечно.

Так в Одессе вообще такого нет, что хотелось бы "для себя" купить. От слова совсем. Ну, может только Кандинский и то, те дома, которые еще не выставили на продажу. Но и Кандинский - это кот в мешке. Наобещали-то они много, но что в реале будет - хз. Заканчиваем про Одессу, пока нас тут не начали посылать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:40

airmax78

Голосуха даунгрейдилась из бизнес-класса в комфорт и не выдержала конкуренции с промзоной на Лыбидской АКА "Серебряная миля". Но, вполне допускаю, что если Серебряная миля продолжит дорожать сегодняшними темпами, то и Голосуха еще может восстановиться.
[/quote]

Можно перевод для чайников ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 31 жов, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:40

  zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:airmax78

Голосуха даунгрейдилась из бизнес-класса в комфорт и не выдержала конкуренции с промзоной на Лыбидской АКА "Серебряная миля". Но, вполне допускаю, что если Серебряная миля продолжит дорожать сегодняшними темпами, то и Голосуха еще может восстановиться.


Можно перевод для чайников ? :mrgreen:

А что непонятно-то?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:42

airmax78
В каком году была покупка / продажа ?
Что за жилье ?
Локация ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:43

  zzzzzz написав:airmax78
В каком году была покупка / продажа ?
Что за жилье ?
Локация ?

Та ну, по 10му разу рассказывать. Тут всех уже тошнит от этой истории.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:44

airmax78
Ну ОК.
Живите своим умом!
zzzzzz
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